وزراء إعلام الرباعي العربي يرفضون تسييس قطر للحج

عقد وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة #الإرهاب في #السعودية ومملكة #البحرين ودولة #الإمارات العربية المتحدة وجمهورية #مصر العربية في جدة الخميس، اجتماعاً في إطار التشاور المستمر حول أزمة #قطر.

وأكد وزراء الإعلام الرفض القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس #الحج.

كما ضم الاجتماع كلاً من وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، ووزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، علي بن محمد الرميحي، ووزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الجابر، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، مكرم محمد أحمد.