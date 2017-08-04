التحقيق في تعيين أستاذة لبنانية بجامعة سعودية

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بمتابعة عاجلة لما نشر في مواقع #التواصل_الاجتماعي حول تعاقد جامعة الحدود الشمالية مع أستاذة جامعية لبنانية، بعد أنباء عن قيامها بمخالفات في بلدها.

كما وجه الأمير فيصل مدير #جامعة_الحدود_الشمالية برفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع وآلية التعاقد معها.

وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده أولت التعليم في المملكة عناية خاصة جعلها تتبوأ المكانة المرموقة بين الأمم، إِذ طورت استراتيجيات #التعليم وهيأت المرافق لينهل الطلاب والطالبات العلم من هذه الصروح الحضارية.

وشدد الأمير على أهمية تضافر الجهود بمنع أي اختراق للتعليم الجامعي والذي يشكل المخزون الحقيقي للأمم في حضارتها ورقيها ويعكس مدى التطور الذي تعيشه في المجالات كافة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، كان وجه مدير جامعة الحدود الشمالية، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع أستاذة لبنانية، والرفع بنتيجة ذلك خلال أسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن توجيه وزير التعليم جاء ‏بعد نشر وتداول بعض الأنباء عن قيامها بمخالفات في بلدها.

وذكر المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية مفضي الشراري لـ"العربية.نت" أن الجامعة تتابع ما ورد في الإعلام عن المحاضرة اللبنانية، منى وليد بعلبكي، من مخالفات في بلدها قبل تعاقد الجامعة معها وأن مدير الجامعة بناءً على تعليمات وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأمر ورفع نتائج التحقيق خلال أسبوع بتوصيات اللجنة وما تتخذه الجامعة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت تقارير تتهم فيها الأستاذة منى بعلبكي؛ بالتورُّط في قضية بيع أدوية سرطان وغيرها من المخالفات.

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي في #السعودية تناقلت تلك التقارير وسط مطالبات بالتحقيق في كيفية السماح لها بالعمل في السعودية رغم مخالفاتها.