الجبير يؤكد لحجاب موقف السعودية الداعم للشعب السوري

التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الخميس في الرياض، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية #رياض_حجاب وأعضاء الهيئة والوفد المفاوض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على موقف #السعودية الداعم والمؤيد للشعب السوري، ومناقشة آخر المستجدات ونتائج اجتماعات جنيف.

كما أكد #الجبير على استعداد السعودية لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام #الهيئة_العليا_للمفاوضات، للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة.