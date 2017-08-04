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الجبير يؤكد لحجاب موقف السعودية الداعم للشعب السوري

المصدر: دبي – قناة العربية
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
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التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الخميس في الرياض، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية #رياض_حجاب وأعضاء الهيئة والوفد المفاوض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على موقف #السعودية الداعم والمؤيد للشعب السوري، ومناقشة آخر المستجدات ونتائج اجتماعات جنيف.

كما أكد #الجبير على استعداد السعودية لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام #الهيئة_العليا_للمفاوضات، للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة.

كلمات دالّة

#رياض حجاب, #السعودية, #الجبير, #الهيئة العليا للمفاوضات, #سوريا, #المعارضة السورية, #الرياض, #حجاب

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