ماذا أجبر طائرة مصرية على العودة لمطار المدينة المنورة؟

هبطت إحدى الطائرات المصرية بسلام بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار المدينة المنورة، وذلك بسبب وجود دخان في كابينة القيادة.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحافي أنه "في الساعة 12:18 ظهر اليوم الجمعة، تلقت وحدة المراقبة الجوية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالمدينة المنورة بلاغاً من قائد رحلة خطوط مصر للطيران رقم 640 المغادرة من المدينة إلى القاهرة، يفيد بوجود دخان داخل كابينة الطائرة، ما اضطر القائد إلى طلب العودة لمطار المدينة المنورة وعلى إثره تم إعلان حالة الطوارئ في المطار".

وهبطت الطائرة بسلام ونزل جميع الركاب البالغ عددهم 50 راكباً و10 من أفراد من الطاقم بشكل طبيعي دون وقوع إصابات، عدا بعض حالات الخوف والارتباك، وتم التعامل مع حالة الطوارئ من قبل الجهات المختصة بالمطار بكفاءة.