انطلاق مهرجان أبها للأفلام القصيرة بـ9 مشاركات

تنطلق مساء اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام فعاليات #مهرجان_أبها_للأفلام القصيرة في نسخته الأولى، بمشاركة تسعة #أفلام تم ترشيحها وفق شروط وضوابط فنية، وتنوعت بين أفلام روائية وأخرى وثائقية.

وذكر المشرف العام على المهرجان، مدير جمعية الثقافة والفنون في #أبها، أحمد السروي، أن الأفلام المشاركة بالمسابقة ستُعرض على مدى 3 أيام، وسيكون العرض الأول في السابعة والنصف مساء من كل يوم، والثاني في التاسعة، أما العرض الثالث فسيكون في العاشرة مساء، وذلك طوال فترة المهرجان.

وبين أن "الأعمال المقدمة في المهرجان استوفت شروط المشاركة بعد معاينتها من قبل لجنة المشاهدة التي رشحت هذه الأفلام"، منوهاً بأهمية حضور الجمهور لهذه الفعالية التي تأتي ضمن نشاطات "ثقافة وفنون أبها" بمناسبة اختيار أبها عاصمة السياحة العربية.

من جانبه، ذكر مدير المهرجان زيد آل زيد أن الأفلام المشاركة هي:

- "الطريق إلى رجال ألمع" للمخرج علي مغاوي

- "أين غابتي" للمخرج سعيد عليان

- "متى" للمخرج خالد حنيف

- "نافذة الدم" للمخرج فيصل الشعيب

- "هوامش لم تقرأ" للمخرج محمد الراوي

- "هيفاء" للمخرج محمد الراوي

- "الباني والكحيلة" للمخرج سلطان العسكري

- "زفيف" للمخرج طارق زاهر

- "حزام" للمخرج علي العسيري