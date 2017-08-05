الشائعات والفجوة المعرفية !!

ما يبث في وسائل الإعلام ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً أو إيجابياً أو حتى بريئاً ..هذه حقيقة يجب على المتلقي إدراكها ،ذلك أن آفة الأخبار هم رواتها .فعلى الرغم من فوائده الكثيرة في مجالات التوعية والتعليم والتواصل بين البشر إلا أن الاعلام - وعبر التاريخ - كان من أقوى وسائل الأدلجة،وتزييف الحقائق،ونشر الشائعات،ودس السم في العسل!،ولعل كثيراً منا سمع أو قرأ عن ماكينة الكذب ( جوزيف جوبلز ) وزير الدعاية النازية في عهد هتلر، الذي وظف الإعلام كسلاح مؤثر لإنجاح مغامرات (الفوهرر ) وعنترياته وتغيير قناعات الناس نحو جرائمه ،من خلال مقولته الشهيرة ( اكذب ، اكذب ، اكذب حتى يصدقك الناس ) .!!



• الشائعة هي صورة من صور التواصل البشري ، لكنها تستخدم - بقصد أو بغير قصد - المعلومة الخطأ ، لتوجيه الناس نحو اتجاه خاطئ!، ولعل أحد أهم أسباب رواجها أنها تعبر- بشكل أو بآخر-عن حاجات الناس الانفعالية،وبعض أمنياتهم أومخاوفهم . وما يزيد من رواجها أن الحقيقة كثيراً ما تأتي متأخرة للأسف،وأحيانًا غير كافية من قبل الجهات الرسمية أو الذين يمتلكونها .



•تزداد خطورة الشائعة عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، ويمكن القول أن الإعلام الجديد أصبح -في معظمه - أداة من أدوات نشر الشائعات والفتن والأفكار المتطرفة، إما لسهولة تداوله أو لأن تدفق الأخباروالمعلومات والآراء بكثافة ومن عدة جهات قد يولد أحياناً نوعًا من الالتباس أو الارتباك المعرفي لدى المتلقي،وهنا لابد من الإشارة الى أن تطور وسائل الإعلام والاتصال لم يمنع ظهور ما يعرف بـ (الفجوة المعرفية) وهو مصطلح يعني تباين المعلومات بين شرائح المجتمع لصالح الشرائح ذات المستوى الثقافي والتعليمي والمعيشي الأعلى،وتعتبر هذه الفجوة أحد أهم معوقات الثقة بالإعلام الحكومي،وفي نفس الوقت يستغل مروجوالشائعات هذه الثغرة لتمرير شائعاتهم من خلالها



• الإعلام أصبح جزءاً لا يتجزأ من تقنيات الحروب،و الفضاء الإلكتروني بات اليوم أحد أهم مكونات الأمن الوطني لأي دولة.وعلى الرغم من أن الشائعة تصبح أكثر قوة في المجتمع (المغلق) الذي يعتمد على الاتصال الشفاهي،وتضعف في مجتمع المعلومات،إلا أنه من الصعب القول إن تطور وسائل الإعلام والاتصال،وشفافية وقوة النظام الإعلامي المحلي بإمكانها القضاء على المناخ الاجتماعي الذى يولد الشائعات، فالشائعات ستبقى حاجة نفسية واجتماعية للأفراد والمجتمعات، خاصة عندما تدعمها تكنولوجيا الاتصال والتواصل السهل كما يحدث اليوم .



•إن بطء أوغياب وصول المعلومة الصحيحة للمتلقي،بالإضافة الى غياب الشخصيات الإعلامية الموثوقة والمتزنة،القادرة على كسب ثقة المجتمع تعد من أهم أسباب انتشار الشائعات،التي يمكن القول أنه لا سبيل للقضاءعليها نهائياً،وكل ما تفعله المجتمعات المتقدمة هو التقليل منها، وكشف عوارها من خلال تكريس الشفافية،وتوعية المجتمع بضرورة الاعتماد على قنوات الاتصال الموثوقة،ومزاحمة قنوات الكذب على منصات التواصل الاجتماعي،وعدم ترك الفرصة لها لتقول ما تشاء ، متى تشاء ،وكيفما تشاء .

نقلا عن "المدينة"