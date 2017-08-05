نظرة إلى هؤلاء يا معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

نعم يا أخي الحبيب معالي الوزير أختنا المواطنة صاحبة الرسالة معها حق، وتتحدث بمنطق عالم آخر، لا أدعي أننا لا ننتمي إليه فنحن جميعاً أبناء هذا الوطن، وكثير منا جاء من ظروف مشابهة لظروف السيدة الكريمة والحالات المشابهة..

في وقت نطالب فيه شبابنا بالاجتهاد وتسلم زمام المبادرة وعدم الركون للدعة والراحة أو انتظار وظيفة الدولة وقبول أي عمل يكسب به قوت يومه ويبدأ به حياته ويجتهد حتى يصل للأفضل، نجد أنفسنا أمام فئات أخرى محاصرة بظروفها الإنسانية والصحية والاجتماعية مضطرون إلى نقل معاناتها. فهذه الشرائح لا ملجأ لها بعد الله من تكفف الناس إلا عطاء وطنهم الكريم الذي لا يضاهيه وطن عطاءً وكرماً وغوثاً للعالمين، فما بالنا بأبنائه.

وصلتني مؤخراً رسالة من سيدة لا أعرفها، لكنها توسمت فيَّ أن أوصل صوتها وصوت كثيرين مثلها إلى المسؤولين. تقول السيدة: "أنا مواطنة سعودية من مستفيدي الضمان، ويصرف لى راتب شهري 1000 ريال، وفى شهر ربيع الثاني لهذا العام 1438هـ، تم إيقاف الراتب، وحين سألت عن السبب، كانت الإجابة أنني بدأت أستلم راتبي التقاعدي البالغ 3160 ريالاً، وبسبب الـ 160 ريالاً تم إيقاف راتب الضمان. فسألت: ألا يوجد تجاوز لمثل حالتي؟ فكانت الإجابة القاتلة أنه كان هناك بند في الضمان وهو بند تجاوز لمن يزيد 100 أو 200 ريال، لكن تم إلغاء هذا البند. وبذلك تم إسقاط كثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بسبب مبالغ بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع. لذلك أرجو من معاليك أن تجد لنا الحل بإرجاع هذا البند وإرجاع جميع الذين أسقطوا من الضمان، فالمبلغ القليل عند المسؤول كبير عند المحتاج".

ولعلي أتوقف هنا أمام العبارة الأخيرة من رسالة السيدة لأضعها بين يدي معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، "المبلغ القليل عند المسؤول كبير عند المحتاج".. ولعلي أضعها أيضاً بين أيادي البلاغيين لعلهم يكتشفون فيها إبداعاً جديداً، هو إبداع الحاجة، حين تُنطق الناس بما تعجز عنه بلاغتنا، بلاغة المترفين التي تعجز عن تجسيد واقع هؤلاء، الواقع الذي تعبر عنه عبارة السيدة السعودية الكريمة، نعم يا معالي الوزير، وأنا أعرف معاليكم حق المعرفة، ولا شك يساورني في إنسانيتكم ومواقفكم الأخلاقية، وحديثي هذا إلى معاليكم حديث شريك وطن محب، لا حديث منتقد أو مدين، فقط هو من باب التذكرة ولفت الانتباه إلى هذه الفئات التي تمثل حلقات ضعيفة، علينا أن نضعها في الحسبان دائماً ونحن نضع اللوائح، ونتخذ القرارات، وأن تكون قراراتنا ولوائحنا وقوانيننا في صالحهم، وبما يحقق لهم المنفعة ويؤمن احتياجاتهم، وبما يحميهم من أي تأثير سلبي لهذه القرارات عليهم، فما شُرعت هذه الخدمات، بل ما أنشئت هذه الوزارات إلا من أجلهم، لذا تبقى مصلحتهم الاعتبار الأول، والغاية الأصيلة في كل ما نستحدث من مواد، وكل ما نُدخل من تعديلات على اللوائح. نعم يا أخي الحبيب معالي الوزير أختنا المواطنة صاحبة الرسالة معها حق، وتتحدث بمنطق عالم آخر، لا أدعي أننا لا ننتمي إليه فنحن جميعاً أبناء هذا الوطن، وكثير منا جاء من ظروف مشابهة لظروف السيدة الكريمة والحالات المشابهة، وستر هؤلاء بما يعصمهم من الحاجة، ويحفظ لهم ماء وجوههم بين الناس، فرسالة أختنا واضحة "المبلغ القليل عند المسؤول كبير عند المحتاج".. ومن الواضح أنها محتاجة، وأن مبلغ المعاش الذي توقف ضيَّق عليها، وربما اضطرها إلى إراقة ماء وجهها، ومثلها كثيرون، وهم إخوتنا وشريحة غالية من أبناء شعبنا الكريم، فارفعوا عنهم هذه المضرة يا معالي الوزير رعاكم الله، فلا يخفى على أحدنا ارتفاع تكلفة الحياة، ومع وقف مبلغ مثل مبلغ المعاش هذا ما من شك في أن هذا من شأنه مفاقمة مشكلتهم. وعلينا أن نضع في الحسبان أننا لا نتحدث عن شخص فقط يستفيد من مثل هذا المبلغ، بل عن أسر لديها التزاماتها الكثيرة في ظل حياة أصبح الخروج من المنزل فيها فقط لبلوغ مقصد لدى كثير من هذه الأسر يحتاج بمفرده إلى موازنة، فنحن نعلم أن السواد الأعظم من هذه الأسر لا يملك سيارة، ويتحرك بسائق خاص، وهذا مكلف جداً، ولقد ضربت الانتقال مثلاً بوصفه التزاماً يسيراً من بين عشرات الالتزامات لدى هذه الأسر التي من حقها أن تعيش حياتها كالآخرين، لا أن تأكل وتشرب وتعيش رهينة الإقامة الجبرية في المنازل المستأجرة غالباً تحت وطأة العوز، فحتى المنزل قد يفقدونه إن اختلت ميزانية أسرتهم المحدودة بعد فقد مبلغ المعاش، وقانا الله وإياكم الحاجة والعوز يا صاحب المعالي حفظكم الله.

نقلا عن "الرياض"