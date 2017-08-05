هذه المراهقة السعودية كانت تمضي عطلة بأميركا واختفت

لانا هاني أبو الجدايل، #مراهقة_سعودية عمرها 16 سنة، كانت تمضي عطلة في مدينة #أورلاندو المعروفة بأنها مركز مقاطعة Orange بولاية #فلوريدا الأميركية، فاختفت الأربعاء الماضي ولم يعد يظهر لها أي أثر، بحسب ما أعلنه متحدث باسم شرطة المقاطعة، وألمت به "العربية.نت" من الاطلاع على خبرها في مواقع إخبارية أميركية عدة، منها موقع قناة WKMG-Tv التلفزيونية بالمدينة.

المراهقة التي وصف المتحدث لغتها الإنجليزية بمحدودة، كانت تتجول وحيدة الأربعاء الماضي في مول صغير بالمدينة، هو Orlando Premium Outlet الواردة صورته أدناه، إلا أنها اختفت ولم تعد تظهر لعائلتها التي تمضي عطلة في المدينة أيضاً.

ولم يذكر المتحدث المزيد من المعلومات عن #لانا، سوى أن الإعلان عن اختفائها تم بعد ظهر أمس الجمعة فقط، لذلك بحثت "العربية.نت" عما إذا كانت ناشطة في مواقع التواصل، فوجدت حساباً في "فيسبوك" باسمها العربي نفسه، وصورته الرئيسية لطفل صغير.

وفي المعلومات عنها بالحساب أنها من مدينة #جدة، إلا أن معظم أصدقائها، وعددهم 19 فقط، هم من سوريا، لكن لا تأكيد بأن الحساب الخالية خانة الصور فيه من أي واحدة، هو لها، فقد يكون تشابهاً بالأسماء. أما باسم Lana Hany S. Abualjadayel كما ذكرته وسائل إعلام أميركية، فلا حساب بأي موقع تواصلي.