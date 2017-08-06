السعودية: موقفنا ثابت من الأزمة السورية ولا مكان للأسد

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية #السعودية "عدم دقة" ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير.

وأكد المصدر "موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد"، وفق ما نقلته وكالة (واس).

كما أكد المصدر دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف #المعارضة.