قاضٍ سابق يطالب إرهابيي "العوامية" بتسليم أنفسهم

طالب القاضي السابق بمحكمة الأوقاف والمواريث بمحافظة #القطيف في السعودية الشيخ محمد آل عبيدان، المجموعات الإرهابية في #مسورة_العوامية، بتسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية، وعدم حمل السلاح، والتجاوب مع الدعوة التي أطلقها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وقال في تصريحات لـ"العربية" "رسالتي إلى هؤلاء أن يتركوا هذا البلد يعيش آمنا مستقرا، وكفاهم ما سفك من دماء بريئة طاهرة. وأدعوهم إلى تسليم أنفسهم إلى الجهات المسؤولة، وإن شاء الله لن يجدو إلا جميلا".

وشدد العبيدان على أن "الإرهاب والإرهابيين غدة سرطانية ابتلي بها وطننا الآمن". معتبرا إياهم "حركة دخيلة على هذه الأرض الطيبة، التي لم تعرف هذه الجرائم من قبل".

وعن الضرر الذي تسبب به الإرهابيون لمحافظة القطيف وأهاليها، قال الشيخ العبيدان "كلنا نعلم مقدار الأذى الذي وقع على المنطقة جراء انتشار السلاح، ومقاومة رجال الأمن وقتل الأبرياء، والآثار الوخيمة التي تترتب على ذلك. لهذا صار لزاما حصول وقفة جادة للحد من بحر الدم. خصوصا أن ذلك جر المنطقة إلى ويلات لا تحمد عقباها. وسيجرها مستقبلا إلى ويلات أخرى، نخشى منها". مؤكدا أن "هذا العمل يخالف المنهج الذي عرفه الناس عن محافظة القطيف وتاريخها، منذ تأسيس الدولة السعودية، واتباع أسلوب الأمن والأمان والهدوء والاستقرار".

وطالب بـ"عودة تلك الروح التي كانت ولا تزال موجودة عند أبناء المحافظة من جديد، واستنهاضها حتى تكون فاعلة. فأهل القطيف يؤكدون على السلام ويطالبون به".