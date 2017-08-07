السعودية.. كم تبقى من الـ23 مطلوباً بعد تسليم 3 لأنفسهم

أعلنت #وزارة_الداخلية_السعودية، اليوم الاثنين، عن تسليم 3 مطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية من #قائمة_الـ23_مطلوبا المعلن عنهم.

وقالت وزارة الداخلية إن الثلاثة الذين بادروا بتسليم أنفسهم هم: "محمد عيسى اللباد (سعودي الجنسية)، ورمزي محمد جمال (سعودي الجنسية)، وعلي حسن آل زايد (سعودي الجنسية).

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار، ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة. وأضافت: "نعلن ذلك لنجدد الدعوة لكافة المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم".

وحذرت الداخلية كل من يؤوي أو يتستر على المطلوبين، أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

ولم يبق في القائمة من المطلوبين بقائمة 23 سوى 3 مطلوبين هم سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.

وجاءت الأسماء المدرجة على القائمتين الـ 23 و9 بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في أوقات متفاوتة من تهم وتجاوزات، تمثلت في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية، وحيازة المتفجرات واستخدامها.