شاهد.. أجرأ صور بريشة رسام كاركاتير سعودي

تسعة عشر عاما قضاها رسام الكاريكاتير السعودي #خالد_أحمد، متابعا أحوال وواقع #المجتمع_السعودي، بروحه المرحة، وذهنيته الساخرة، وبريشة لم يتسرب إليها ملل أو سؤم، اجترحتْ أنامِله شخوصا وقصصا، تنهل من معين واقع اجتماعي، يعتبرها خالد الأقرب إلى اهتماماته الشخصية، حيث إنها تتيح الوصول بسرعة إلى جميع الزوايا الأخرى.

أبصر خالد أحمد النور بمدينة الباحة، وهناك نشأ وترعرع إدراك هذا الطفل، في رعاية أسرة ريفية تقطف الثمر، على إيقاع الشِعر، بالقرب من السماء، على قمم الجبال، بحسب وصف خالد، وقد مثلت هذه البيئة الغارقة في الشاعرية، ينبوعا من المعاني والدلالات، تفجّرت في العام 1998 على شكل رسومات كاريكاتيرية يومية بدأ ينشرها في صحيفة "اليوم" الصادرة بالدمام.

استمر خالد ينقل عبر صحيفة "اليوم" ما يحمله الناس من صور واقعهم المعيشي، لم يهادن ولم يسقط الريشة، ولا فرط في مساحة تعبير هي كل زاده، محاولا عبر رسومات بسيطة أن يفجر معاني رمزية تمنح ابتسامة تسكن في الأذهان، وفي العام 2001 انتقل إلى صحيفة "الوطن" حيث واصل شغفه بفعاليات الرسم، مؤكدا أن كفاءتها كوسيط اتصالي اجتماعي، يعليها عن غيرها من الوسائط.

ويعتبر الكاريكاتير رسما ساخرا وصداميا وانتقاديا، لا ينفك يسخر من الواقع ليظهر عيوبه الشائنة، وهو ما قد يجر على الرسام ويلات النقد والثبور، لكن خالد يرى أن النقد الإيجابي لا يأتي إلا بخير، لا سيما أنه يتحصن في عمله خلف أُطر أخلاقية، شخصية ومهنية واجتماعية، وبعد هذا تقع مسؤولية إساءة فهم أعماله على ذمة صاحبها، بحسب وصفه.

وحول التقاليد التي يمارسها أثناء الرسم، يقول خالد إنه يبدأ بالقراءة ثم التأمّل ثم الشخبطة، وعندما تجتمع خيوط الفكرة - وحتى لا تتطاير - يقوم برسم سريع بالقلم الرصاص أو على الآيباد عبر برنامج بروكرييت، ومن ثم يدخل في جولة أخرى لإعادة الرسم بخطوط أوضح، وبعد إضافة مؤثرات وألوان وغيرها، يخرج المولود بشكله النهائي إلى النور.

يعتبر خالد أن الكاريكاتير تلمس سبيله بنجاح إلى المجتمع السعودي، حيث إنه – أي الكاريكاتير-يستمتع بتأثير وسرعة انتشار تتمناها أقوى مقالة مكتوبة، مشيرا إلى أن منصات #التواصل_الاجتماعي ساهمت في تطوير الكاريكاتير وساعدت على انتشاره، وهو ما جعل خالد يفتتح حسابا خاصا على تويتر، يحتوي مضمونا مغايرا تماما عن كافة الحسابات، فتغريداته ليست حروفا وكلمات، بل صور ورسومات.