هذه نسبة إنجاز مشروع قطار الرياض حتى الآن

أكد أمير #الرياض بالنيابة نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير #مدينة_الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، أن نسبة الإنجاز في مشروع #قطار_الرياض بلغت حتى الآن 57% في كافة عناصر ومكونات المشروع.

وأوضح الأمير محمد خلال تفقده، أمس الأحد، عددا من المواقع بالمشروع، أن العمل يسير بحسب الخطط والبرامج المحددة.

وأشار إلى أن الدولة سخرت كافة الإمكانات لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

يذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من 6 مسارات بطول إجمالي 176 كليومتراً، ويشمل 85 محطة، وينتظر أن يصل عدد القطارات العاملة فيه إلى 338 قطاراً، تخدم 3.6 مليون راكب يومياً.