إخماد حريق نشب في سكن حجاج بمكة

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بـ #مكة المكرمة، الثلاثاء، عن سيطرتها على #حريق نشب في سكن حجاج بأحد المباني التي يقطنها ما يقارب 391 حاجاً من الجنسية الهندية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة، الرائد نايف الشريف، إنه في الساعة 7.31 تلقت العمليات بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية بمكة المكرمة، كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكون من 7 أدوار، يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بنحو 391 حاجا.

وأشار الشريف إلى أنه تم إخلاء الحجاج احترازياً نتيجة كثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين جرى إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وباشر فريق التحقيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بمكة معاينة الموقع للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.