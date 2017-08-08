السعودية.. متحف يمنحك فرصة لقاء ابن الهيثم والخوارزمي

يعد #متحف_جامعة_الملك_عبدالله_للعلوم_و_التقنية "KAUST" أحد أثرى المتاحف الإقليمية التي تغوص في تاريخ العلوم والتقنية في عصور الإسلام، ويهتم بإثراء الوعي بإسهامات العلماء المسلمين في هذا المجال، ودفع عجلة الاختراعات والإنجازات العلمية الجديدة.

ويبرز المتحف إنجازات هؤلاء العلماء خلال العصر الذهبي من القرن الثاني إلى القرن الحادي عشر الهجري (القرن السابع إلى السابع عشر الميلادي)، وفي ذلك الوقت كان هناك علماء ومخترعون بارزون مثل #جابر_بن_حيان و #عباس_بن_فرناس و #الكندي و #الرازي و #الجزري و #تقي_الدين وغيرهم.

ويستعرض المتحف كيف ساهمت إنجازات هؤلاء العلماء في تشكيل العالم الحالي، وكيف وضع عملهم الرائد أساس الحضارة الحديثة واستفاد العالم اليوم من علمهم.

ويستخدم أحدث التقنيات التفاعلية لعرض الإنجازات المهمة في العلوم والتقنية خلال العصر الذهبي للإسلام، كما يمكن زواره من القيام بجولة افتراضية عبر موقعه على الشبكة.

ويعرض المتحف رسالته في سياق قصة تسردها المعروضات في داخله مما يثري زواره بمعلومات غنية يكتسبونها من خلال عدد من الشاشات التفاعلية المنتشرة في أرجائه.

ويقدم شرحاً عن معرفة أهم الأسباب التي أدت إلى ازدهار العلوم والتقنية في الإسلام خلال العصر الذهبي في الفترة 29-1060هجرية (650 – 1650) للميلاد.

وبحسب معلومات مستقاة من الموقع الرسمي للمتحف فإنه يعرض نماذج من الأجهزة التي استحدثها #العلماء_المسلمون مثل ساعة القلعة المائية من اختراع العالم الجزري، وكذلك برج الرياح وآلات رفع المياه وطاحونة الهواء والقفل ذو الأربعة مزالج والقفل ذو الأرقام السرية.

وينقسم المتحف إلى 9 مجموعات، حيث يقدم عروضا عن التقنية، والكيمياء والرياضيات، والفن والعمارة وعلوم الفلك والملاحة وعلم الحياة والبيئة.

وفي نهاية زيارة المتحف، يقوم الزوار باختبار معلوماتهم التي اكتسبوها عن العلوم والتقنية في الإسلام بواسطة شاشة اختبار المعلومات التفاعلية، وعرض آخر يشرح باختصار إسهامات العلماء والمهندسين المسلمين، إضافة إلى معلومات عامة عن العلوم الحالية.

وقبل الخروج من المتحف توجد خمسة مجسمات ثنائية الأبعاد لمشاهير العلماء المسلمين وهم:

- الجزري

- ابن الهيثم

- مريم الإسطرلابي

- الخوارزمي

- ابن سينا