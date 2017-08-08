السياحة بين أملج والوجه

إن تزايد العولمة وتحرير الاسواق قد حفزت التدفقات الدولية للخدمات السياحية لتصبح عنصرا أساسيا في التجارة الدولية وتحتل المرتبة الرابعة كفئة تصدير بعد الوقود والمواد الكيميائية ومنتجات السيارات (منظمة السياحة العالمية 2011). وهذا ما يزيد من اهمية الاستثمار في السياحة من اجل زيادة الثروات الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية على هذه الاستثمارات وتنمية المناطق في إطار رؤية 2030.

مشروع جزر "البحر الأحمر" الذي اعلنه الأمير محمد بن سلمان على امتداد شاطئ البحر الاحمر بين أملج والوجه وعلى 50 جزيرة بأبعاد مختلفة سوف يعزز من جاذبية المنطقة ويحولها الى العالمية. وهذا الاستثمار في قطاع السياحة يعتبر من اهم الاستثمارات التي تؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق قيمة اقتصادية مضافة، حيث ان صناعة السياحة ذات كثافة عمالية عالية وقادرة على توظيف آلاف المواطنين، مما يترتب عليه تحسين الحياة المعيشية وزيادة القوة الشرائية على السلع والخدمات ولها أثر مضاعف كبير على الاقتصاد (Economic multiplier effect) بزيادة حجم اجمالي الناتج المحلي الثابت وهو المؤشر الاهم لقياس نمو الاقتصاد الكلي.

لكن ينبغي مراعاة العوامل (سمات) الجاذبية ((Gravity Attributes التي تحدد الطلب على السياحة في هذه الجزر باستخدام نموذج الجاذبية (Gravity Model) الذي يحدد اهم العوامل الجاذبة لتدفقات الزوار من المنطقة والعالم ومن ابعد مسافة ممكنة، حيث ان هذه العوامل تساعد صانعي القرار على وضع استراتيجية سياحية لهذه الجزر تستهدف اكبر عدد من الزوار في الأسواق العالمية بتصدير هذه السياحة إليهم. فإن تحديد عوامل القوة الجاذبة والمحددة للطلب على خدمات هذه الجزر سوف يكشف عن تفضيلات الزوار بين الوجهة والمصدر والمسافة. كما ان عادات (habits) الاشخاص في بلدانهم الاصلية لها التأثير ألاكبر على طلب خدمات هذه الجزر، حيث يتوقعون الا يقل مستواها عن الخدمات في بلدانهم الأصلية.

وتقليديا ومنذ وقت طويل ثبت أن الطلب على السياحة يتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية ولكن يتم تجاهل عوامل أخرى بخلاف الأسعار والدخل والتي تمثل 30% من التأثير على الطلب وينبغي ادخالها في الحسبان كما اوضحته البحوث الاقتصادية.

إذا، السياحة المحلية قابلة للتداول بتصدير خدماتها الى الأسواق الخارجية، مما يخضعها لقانون الاستهلاك وتشريد المستهلك إلى الوجهة. فمن اهم التأثيرات في هذه التجارة عامل المسافة من الوجهة وتأثير ذلك على أنماط السفر. وهنا يلعب التسويق دورا مهما في التمييز بين المنتجات السياحية لهذه الجزر وغيرها لكي تصبح مركزا للجاذبية منفردة بخدماتها في وجه المنافسة الاقليمية والعالمية، مما يحقق النجاح لهذا المشروع الواعد.

* نقلا عن "الرياض"