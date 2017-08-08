خالد الفيصل: السعودية ترفض دعوات تسييس أو تدويل الحج

أكد مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن السعودية ترفض أي محاولات لتسييس #الحج أو تدويله، مشدداً على أن الحج عبادة وسلوك حضاري، وذلك رداً على تشكيك #قطر في دور المملكة وخدمتها للحجاج.

وشدد الفيصل على أن #السعودية قيادة وحكومة وشعباً حريصة على تقديم كافة الإمكانات التي من شأنها خدمة #الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعيا الحجاج إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية وأن يكونوا نموذجاً حضاريا للإنسان المسلم.

وجاء حديث #الأمير_خالد_الفيصل خلال تدشين حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" في موسمها العاشر، في حضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات مدير الأمن العام المكلف الفريق أول سعيد القحطاني، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد قرار الحربي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين، وذلك في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

وقال الأمير خالد الفيصل، رداً على سؤال عن حملات قطر الداعية إلى تسييس الحج وتدويله، ومحاولة التقليل من دور المملكة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن: "الجواب في عنوان هذه الحملة، وهو أن الحج عبادة وسلوك حضاري، وليس هناك تسييس للحج".

وأضاف أمير مكة أن حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" حققت منذ انطلاقتها قبل تسع سنوات إنجازات ونجاحات كبيرة، يأتي في مقدمها تقليص نسب المخالفين إلى 5% خلال موسم الحج الماضي، مقارنة بـ9%، العام الذي قبله.