شاهد.. رفع ستار الكعبة استعداداً لموسم الحج

انتشر في #مواقع_التواصل_الاجتماعي فيديو يظهر قيام الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام والمسجد النبوي الشريف ممثلة في مصنع #كسوة_الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض، بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم #الحج لهذا العام في المحافظة على كسوة الكعبة المشرفة من التمزيق بسبب تعلق الطائفين بها أو من يريد العبث بجزء من الثوب.

ويأتي هذا الإجراء السنوي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من #الحجاج الذين يحرصون على لمس ثوب الكعبة، وعلى الرغم مما في ذلك من بعض الاعتقادات غير الصحيحة، إلا أن كسوة الكعبة تتعرض جرّاء ذلك لبعض الضرر.

كما يُقدم بعض الحجاج على قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، ومنهم من يتبرك بالكسوة ويعتقد فيها ما يعتقد، ولأجل ذلك تم رفع كسوة الكعبة المشرفة إلى مسافة أكثر من مترين، ووضع قطع من القماش الأبيض وبمحيط 47 متراً.

هذا وسيعود وضع الستار إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.