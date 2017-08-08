صور.. هذا ما وجده الأمن السعودي داخل دهاليز "المسورة"

نشرت صحيفة الشرق الأوسط في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً قالت إنها لدهاليز #حي_المسورة المهجور في بلدة العوامية بالقطيف، وذلك بعد تمشيط أكثر من 90 بالمئة من مساحة الحي الذي كان الإرهابيون يستغلونه للتحصن وتخزين الأسلحة والمتفجرات.

كما وثقت الصور العثور على مصنع استخدمه المطلوبون لتجهيز القذائف والعبوات الناسفة، حيث عثر فيه على كمية كبيرة من الذخيرة.

هذا ووثق مقطع فيديو انتشر في تويتر أيضاً، تواجد عدد كبير من ضباط قوات أمن الدولة داخل الحي الذي دارت فيه مواجهات بين قوات الأمن وإرهابيين خلال الأسابيع الماضية، وتمكنت فيها قوات الأمن من القضاء على عدد من المطلوبين فيما بادر الآخر إلى تسليم أنفسهم.

يذكر أن مشروع المسورة، يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كافة أعمال الإزالة التي بدأت مؤخراً وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط #العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية.

ويتضمن المشروع إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضاً إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.