هكذا استقبلت "مدينة الحجاج" الدفعة الأولى من العراقيين

وصلت، الاثنين، طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة #الجوف، والقادمين عبر منفذ جديدة عرعر، حيث تم استقبالهم في المدينة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم المكلف، بدر بن عيد الشمري، أن الدفعة الأولى التي تضم 42 حافلة يستقلها 981 حاجاً، تم استقبالهم وتوزيع أماكن المبيت عليهم وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن مدينة الحجاج بأبو عجرم بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتجهيز استقبال ضيوف الرحمن بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كذلك بيّن الشمري أن جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة قد باشرت عملها في وقت سابق، ما أسهم في اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة جميع السبل لراحتهم، مفيداً أن مدينة الحجاج تشهد كل عام خدمات جديدة لضمان مزيد من التيسير لضيوف الرحمن.

وقامت بلدية أبو عجرم بتجهيز استراحة مدينة الحجاج وبناء الخيام، وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة، وأعمال النظافة والسفلتة، وعملية الرش في المدينة، إضافة إلى صيانة المسجد ودورات المياه، كما تقوم إدارة التعليم بالمنطقة بتخصيص مخيم كشفي يعمل فيه مجموعة من الكشافة لتقديم الخدمات للحجاج.

أما الشؤون الصحية فقدمت خدماتها للضيوف عبر مركز صحي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية ورعاية الحجاج، فيما أسهمت الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية، كالشرطة وقوة أمن الطرق، بالشعور بالراحة من قبل الحجاج، إلى جانب مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمركز للدعوة والإرشاد يقدم من خلاله النصائح والإرشادات الصحيحة لأركان الحج، إضافة إلى توزيع الكتيبات، وفق وكالة الأنباء السعودية.