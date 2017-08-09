الخطوط السعودية: إخلاء ركاب طائرة كانت متوجهة للخرطوم

أعلن الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أنه قد عادت رحلة السعودية رقم 3453 المتجهة من #جدة إلى #الخرطوم بعد إقلاعها بدقائق، وذلك لانبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل #الطائرة.

وأفاد الحساب أيضاً أنه تم تقديم الإسعافات لحالتين بسبب استنشاق الدخان، وإبلاغ مكتب التحقيقات، كما أن إدارة #المطار تعمل على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة.

وأكد الحساب أن #الجهات_المختصة بالمطار قد تعاملت مع الحالة بكفاءة، وتم ذلك بحسب دليل إجراءات الطوارئ، حيث جرى إنزال الركاب البالغ عددهم 251 راكبا بسلام من الطائرة، وتقديم الإسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان، وتم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة.