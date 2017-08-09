السعودية تدين هجمات إرهابية استهدفت مصر وأفغانستان

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة #العريش بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من وقوع عدد من القتلى والجرحى.

كما أكد إدانة السعودية للهجمات التي تعرضت لها قرية ميرزا أولنك شمالي جمهورية #أفغانستان.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهوريتي أفغانستان ومصر العربية حكومات وشعوبا.

كما جدد تضامن السعودية ومؤازرتها للدول ضد كل أشكال #الإرهاب والتطرف، اللذين يستهدفان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.