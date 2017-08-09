الفقر المؤنث

هناك نظريتان تتنازعان العمل الاجتماعي المتعلق بتمكين المرأة وإدراجها في المنظومة الاقتصادية كقوة فاعلة ومؤثرة .

الأولى : ترى أن تخصيص مؤسسات أو دوائر حكومية أو هيئات تعنى بشؤون النساء فقط, من شأنه أن يعمق ويرسخ الفصل العنصري الذي يفصلها عن الرجل, يقهقرها إلى درجة متدنية من المواطنة, ويقصيها عن ميزان العدالة والمساواة الاجتماعية , من حيث كونها مواطنة تتساوى في الحقوق والواجبات المتاحة للجميع , بل أنهم في بعض الدول المتقدمة لايضعون الاسم في طلبات العمل فقط العمر, والمؤهلات , خشية تأثير الصورة النمطية حول المرأة, على فرصها في العمل.

بينما النظرية الثانية, وهي النظرية التي يغلب تطبيقها في الدول النامية, ودول العالم الثالث, حيث ترزح النساء وراء تاريخ طويل من التمايزات والفاروق التي تنفيها إلى ضفاف المجتمع وهوامشه, أو ما اتفق علماء الاجتماع على تسميته بالفئات المجتمعية الهشة, حيث لاتمتلك النساء نفس الفرص والامتيازات التي تكون للرجال , ويحتشد النسيج الثقافي في تلك المجتمعات بالوعي المضاد والنظرة الدونية (كلام حريم – تربية حريم- تخطيط حريم) وما هنالك من حواضن لغوية تحيلنا للمخزون الثقافي الذي ينعكس على مكانتها وأدوارها .

ومن هنا يطمح أصحاب النظرية الثانية إلى تأسيس هيئات ومؤسسات ومجالس, تسعى إلى تمكين المواطنة, وتعزيز دورها في المجتمع, وإتاحة الفرص لها سواء عبر قرارات إدارية أو عبر نظام الكوتا .

ومما يؤكد النظرية الثانية التي أميل لها شخصيا ,ماورد في الدراسة التي قامت بها مؤسسة الملك خالد عن خط الفقر وحد الكفاية, (حيث انتهت الدراسة التي غطت عشرة آلاف أسرة سعودية, إلى ضرورة وجود منهجية وطنية موحدة لحماية الفئات الهشة .

وقد جاء في تلك الدراسة بان (الفقر مؤنث) !! حيث أشارت إلى ترتيب المملكة الذي يقع في مرتبة متأخرة من مشاركة المرأة الاقتصادية (المركز 138 من 145 ) على مستوى العالم .

وبحسب الدراسة فأنه نتيجة لعدم تكافؤ الفرص الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحسين المستوى المعيشي, بات الفقر منتشرا بين النساء بصورة كبيرة , ويكرس هذا الأمر بحسب الدراسة (عدم عدالة توزيع الثروة ) .

حيث أشارت الدراسة إلى ضرورة أن تكون النساء هن المستهدف الأول من ريع أموال الزكاة والضرائب).

ولا أعتقد أن الحل الاقتصادي سيكون السبيل والحل الوحيد للفقر المؤنث, أيضا لابد أن يجاوره عدد من الإجراءات الإدارية الرامية, إلى توسيع دائرة مشاركتها, وفسح حيز لها في دوائر صناعة القرار, ومنحها نفس الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي ينالها المواطن, و إلا سيظل الفقر يكابد هويته المؤنثة.

نقلا عن "الرياض"