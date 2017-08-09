المثقف السعودي.. مُعجب بفيروز ويخجل من بشير حمد شنان!

كان بشير شنان جزءاً لا يتجزأ من الحراك المجتمعي في مدينة الرياض في سبعينيات القرن الماضي، بأغنياته الشعبية التي حققت انتشاراً كبيراً في وقتها ومازالت حاضرة حتى الآن في وجدان الجمهور، ورغم أهميته التاريخية إلا أنه يواجه تهميشاً من البعض بدعوى أن أغنياته بسيطة المعنى والمبنى وأنها لا ترتقي لفن "المثقفين" الراقين!، مع أن أغنياته لا تختلف كثيراً في أفكارها ومضامينها عن أغاني السيدة فيروز التي بدأت ومازالت تقدم الأغنية "الشعبية/الكلاسيكية"، ومع ذلك نجدهم يمايزون بين بشير وفيروز، يزدرون الأول ويفضلون الثانية.

بالطبع لكل فنان مذاقه الخاص، وبشير حمد شنان لا يقارن بفيروز، مثلما أن عبدالحليم حافظ لا يقارن بأم كلثوم، لكن من حيث الجوهر فإن ما قدمه بشير ليس إلا انعكاساً للمجتمع البسيط الذي عاشه فيه، وترجمة لحياته مستخدماً المدرسة الواقعية بكل تفاصيلها، إلا أن تجاهل الإعلام حينها لفنه كان مُجحفاً ويهدف إلى طمس هويته. إن أغاني هذا الفنان "الظاهرة" تعد وثائق عن حياة المجتمع الذي عاش فيه، شوارعه وأسواقه ومشاعر أفراده، في لغة "شعبية"، لا تبتعد كثيراً عن طريقة فيروز في توثيق حياة لبنان ولغة ومشاعر أفراده.

في كل دول العالم يتباهى الناس بالأغنية "الشعبية" التي توثق الحياة كما هي ببساطتها وواقعيتها، حتى في الدول العربية، باستثناء بعض "مثقفينا" في وجه آخر من أوجه "جلد الذات" والدونية أمام الآخر. لقد جاءت نظرة السعوديين مختلفة عن فيروز إذ يرونها فنانة لا تليق إلا بالمثقفين رغم أن أعمالها ترسم مشاعر الكادحين وعواطفهم ومعاناتهم، في حين أن بشير حمد شنان الذي يفعل الأمر ذاته، ليس لائقاً ولا يرتقي لذائقتهم!، في تناقض لا يفسر إلا بعدم اعتزاز المثقف السعودي بهويته الخاصة وعدم دعمه واحتفائه بمبدعيه، مثلما يفعل مع مبدعي الدول الأخرى.

بشير شنان وفيروز يمثلان أغنية الظواهر الإنسانية في البيئة والثقافة، والتشابه في المضمون كبير بينهما رغم اختلاف اللهجة. الفن الشعبي يحمل قيماً موسيقية وثقافية ثرية، والموسيقى لا يمكن التعامل معها على شكل طبقات اجتماعية، طبقة شعبية وطبقة للمثقفين، وإنما هي ثيمة راقية تعبر عن الحالة الإنسانية بشكل عام.

في أغنية بشير "أزكى التحية مع الأشواق لك يا حبيبي بعثناها.. مع بريد الهوى الخفاق لك طاير الشوق وداها" هي ذاتها البساطة التي غنتها فيروز حين قالت "يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبي.. خدلي بدربك هالمنديل واعطيه لحبيبي". تشابه في المعنى وبساطة القالب ظهرت أيضاً في أغنية بشير "ياليت غض النهد باللي جرى يعلم.. يشوف حال المولع زاد نقصاني"، وجاءت فيروز لتقول: "يا غزيل يا بو الهيبة يا قوي يا معذبه.. يا أم القامة الممشوقة تشبه غزلان الربى".

يستطيع المتأمل اكتشاف ملامح البيئة المحلية في الأغاني بشكل واضح لدى فيروز وبشير شنان –رحمه الله- وكثير من الذين قدموا الأغنية الشعبية على نطاق واسع والتي عكست المكان والناس والسلوك والاهتمامات في عقدي الستينيات والسبعينيات الميلادية. كل هؤلاء الفنانين الذين يقدمون الأعمال الشعبية مازالوا يختطون نمطاً فريداً في طرح القصص الدرامية، والكلمات المعبرة عن الواقع بكل تفاصيله، ويستمدون أغانيهم من المحيط نفسه الذي يعيشون فيه.

عظمة أعمالهم تكمن في هذه التفاصيل البيئية، لقد سجل بشير شنان أغنية "الله واكبر يازمان مضى لي.. أجني زهور الورد والقلب مرتاح.. في وسط بستان مريف الظلالي.. واليوم لا ورد ولا فيه تفاح" وهي التي جاءت على نفس النهج الذي انتهجته فيروز في أغنيتها: "إيدي وإيدك عالوادي يابا تانعمل مشوار.. بدنا نعبي الزوادة يابا والتينات كتار".

لقد اتسمت الملامح البيئية والتشابه الدقيق في الأغنية الشعبية "الأنثروبولوجية" عند بشير وفيروز لتصور الخارطة الثقافة السكانية في الرياض وبيروت. كان لدى بشير شنان وعي متقدم وحضور مؤثر في توثيق طبيعة المجتمع الذي عاش فيه، ولهذا بقي حاضراً في أذهان الناس حتى اليوم رغم رداءة وفقر في الأدوات التسجيلية المتاحة له، ورغم قصر مشواره الفني الذي يمتد لأكثر من بضع سنين، وأصبح ظاهرة فنية خاصة ومميزة في مسيرة الأغنية السعودية، تتجاوز كل التصورات المغلوطة عن ثقافة الأغنية الشعبية وقيمتها.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"