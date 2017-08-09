الملك سلمان: سنبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية تفخر وتعتز بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشدداً على أنها لن تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها الملك سلمان، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لما عبر عنه في رسالته الموجهة إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى المشاعر المقدسة، وتلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وأشاد فيها ملك المغرب بجهود حكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل أسباب الراحة لهم.

وقال الملك سلمان: "إن هذه الرسالة إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين، وتُعبر عن تقدير الملك محمد السادس لكل ما تبذله المملكة من إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء حجهم ونسكهم براحة واطمئنان".

إشادة مغربية

هذا وأشاد الملك محمد السادس ملك المغرب بما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من "عمل متواصل لخدمة ضيوف الرحمن، وصيانة الحرمين الشريفين بالتزام وإيمان، ودعم الأمة الإسلامية في كل وقت وحين".

وأعرب ملك المغرب عن اعتزازه العميق بالجهود التي يقوم بها خادم الحرمين، ومبادراته الخيرة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله. جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس في الرباط إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة الذي يتوجه إلى المشاعر المقدسة.

وقال: "إن المسلمين مدعوون في هذا الملتقى العظيم في كل سنة لتجسيد قيم الإسلام في المساواة والأخوة والتضامن، ونبذ الشقاق والخلاف والالتزام بالوحدة والائتلاف"، مشدداً على ضرورة التحلي بالتسامح وحسن المعاملة ولين الجانب.

ودعا الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج التي اتخذتها حكومة السعودية.