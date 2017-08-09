تعرف على حجم الأضرار المادية في معدات إزالة "المسورة"

قدرت أمانة المنطقة الشرقية حجم الأضرار المادية في معدات الإزالة منذ بدء مشروع تطوير حي المسورة بـ18 مليون ريال.

وقدمت أمانة #الشرقية عرضاً مرئياً عن مشروع تطوير #حي_المسورة في المؤتمر الصحافي الخاص بالمشروع القائم ببلدة #العوامية.

هذا وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا لـ"العربية.نت" أن هذه الأضرار كانت في مدة 6 أشهر من تاريخ بدء إزالة الحي القديم، وقال: "تم هدم 88 منزلاً من مجموع 488 منزلاً، بنسبة 12%".

هذا وأكدت الأمانة انتهاء جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالتثمين لأهالي #حي_المسورة.

ونوه المهندس الملا إلى أن المشروع "سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لدهاليز #حي_المسورة المهجور في بلدة العوامية بالقطيف، وذلك بعد تمشيط أكثر من 90% من مساحة الحي الذي كان #الإرهابيون يستغلونه للتحصن وتخزين الأسلحة والمتفجرات.

كما وثقت الصور العثور على مصنع استخدمه المطلوبون لتجهيز القذائف والعبوات الناسفة، حيث عثر فيه على كمية كبيرة من الذخيرة. هذا ووثق مقطع فيديو انتشر في "تويتر" أيضاً، تواجد عدد كبير من ضباط قوات أمن الدولة داخل الحي الذي دارت فيه مواجهات بين قوات الأمن وإرهابيين خلال الأسابيع الماضية، وتمكنت فيها قوات الأمن من القضاء على عدد من المطلوبين فيما بادر الآخر إلى تسليم أنفسهم.

يذكر أن مشروع المسورة، يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كافة أعمال الإزالة التي بدأت مؤخراً وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط #العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية.