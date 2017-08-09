شكراً للأهلي يا شباب..!

لا يعنيني أن يتوقف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني أو يغرم، فهذه مسألة ثانوية عندي بقدر ما يعنيني أن نرسخ مفهوم حماية الرياضة من التجاوزات، وأن نجعل للمشرع هيبةَ قانونٍ وليس هيبةَ شخصٍ.



• فما أحدثته بيانات الشباب من شرخٍ في العلاقة بين الرياضة والاتحاد، بل وبين الرياضة والمجتمع الرياضي أكبر من أن يخمد نارها قرار قد يخفف من الاستئناف أو يثبت لا فرق عندي في الحالتين، بل أبحث بعد هذا القرار عن المحامي الجهبذ الذي أساء لأطراف عدة، وأساء بعبارات استخدمت في البيان للمحاماة..!



• هل يعقل يا أهل القانون أن تقبلوا عبارات غسل أموال وجريمة منظمة وإرهاب وفاسد ومفسد في بيان معني بكرة القدم..؟



• هل تقبل أخي المحامي أن تترافع عن قضية من خلال أقبح العبارات أم من خلال مركز التحكيم الرياضي..؟



• إن صحت الأخبار أن ماجد قاروب محامي الشباب الرسمي في قضية العويس هو خلف هذه البيانات فهذه كارثة، وأقول كارثة لأسبابٍ عدة، أولها رفضه لمركز التحكيم الرياضي أو الاستئناف رغم أن القرار قابل للاستئناف وأعطي 21 يوماً مهلة من أجل ذلك، وترك كل هذه الأمور القانونية وذهب إلى البيانات التي إن تأكد أن قاروب خلفها فوجب استدعاؤه من هيئة المحاماة إن كان لها هيئة محلية أو مرجعية ويُسال من أين تعلم تلك المفردات المخلة قانونياً، مع أنني أشك أن قاروب يقع في مثل هذا المنزلق الكوارثي.



• وأقول أشك من باب حسن الظن في خبرته وشهادته القانونية ومناظراته ومناظلاته في عالم المحاماة.



• قلتها من أول يوم صدر القرار أن القضية حُسمت، وأكرر اليوم ما قلت عن أن بيانات الشباب كانت للاستهلاك ولتخفيف الصدمة من خسارة أربعة ملايين أعيدت للأهلي وفوقها مليونان آخران والعويس وغرامات للمرزوقي والقريني..!



• من حق أي شبابي أن يغضب من هذه الخسائر الموجعة، ففوق خسارة اللاعب خسر كل شيء مالا وغرامات وإيقافات..!



• لو كنت شبابيا سأغضب وأنفعل وأطالب بضرورة إبعاد كل من تسبب في هذه الخسائر للشباب وأولهم اللاعب الخفي الذي لو نجح المخطط كان قدمه الإعلام على أنه البطل الذي فعل وفعل، أما وقد خسر بهذه الصورة المشينة فلا يمكن أن يتحملها إلا أنت يا رئيس النادي..!



• الأهلي الطرف الآخر في القضية أدار ملفها بوعي وثبات ووضوح، وكان واثقا في مصداقية ما قدم من قرائن، بل كان مسيروه يتعاملون مع استفزازات الشباب بسياسة ضبط النفس، وهنا الخبرة..!



• أسأل بهدوء ودون أي تشنج أو انفعال: ماذا جنى الشباب من تلك البيانات؟ وأزيد في الأسئلة: أين من كانوا يتهمون الأهلي بتلك الاتهامات، بل أين من كانوا يبشرون بهبوطه بسبب هذه القضية التي كسب الأهلي فيها كل شيء لأنه على حق.؟



• أما ماجد قاروب فأتمنى أن يوضح لنا هل اقتنع الآن أن حجة الأهلي كانت أقوى من أن يلتف عليها أي قانوني..؟



• شكراً للأهلي الذي يثبت من قضية إلى أخرى أنه جامعة قانون.



• شكراً للأهلي الذي كسب قبل وبعد العويس احترام الجميع.



• أما ذاك الذي حاول الإساءة للأهلي ورجاله فنكتفي بالقول له ولمن اصطف معه: «عنز ولو طارت»..!

نقلا عن "عكاظ"