للمرة الأولى.. صور حصرية من داخل "المسورة"

تجول مراسل "العربية.نت" داخل #حي_المسورة في مدينة #العوامية بمحافظة #القطيف، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بتطهير أكثر من 90% من الحي الذي كان يتمركز فيه إرهابيون ومطلوبون أمنياً خلال الفترة الماضية.

وأظهرت الصور، التي التقطها مراسل "العربية.نت"، البنية التحتية القديمة للحي، وقد فعل بها الإرهابيون ما فعلوه من استهداف لمنازل السكان والمراكز الخدمية في الحي بما كانوا يمتلكونه من أدوات وأسلحة.

وكشفت قوات الأمن عن معمل لصناعة التفجيرات في الحي استخدمه المطلوبون لتجهيز القذائف والعبوات الناسفة، حيث عثر فيه على كمية كبيرة من الذخيرة.

كما تمكنت قوات الأمن من القضاء على عدد من المطلوبين، فيما بادر الآخرون إلى تسليم أنفسهم.

يذكر أن مشروع المسورة يعدّ أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء أعمال الإزالة كافة التي بدأت مؤخراً وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية.