نائب الملك يدعم جمعيات الرياض الخيرية بـ23 مليون ريال

تلقت الجمعيات الخيرية في منطقة #الرياض، بتوجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعماً بمبلغ 23 مليون ريال من حسابه الخاص، وذلك ضمن مشروع "دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة".

ونُفذ المشروع الخيري إيماناً من نائب خادم الحرمين الشريفين بأهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته، عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.

وأوفى الدعم الخيري من نائب خادم الحرمين الشريفين بمتطلبات 11 ألفا و680 مستفيدا ومستفيدة من خلال 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض شملت سبع فئات من رعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ووفقاً لتوجيه نائب خادم الحرمين الشريفين، نفذ المكتب الخاص لولي العهد مشروع "دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية" بما يحقق أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، وتعظيم المنفعة، من تخصيص هذا المبلغ السخي للجمعيات الخيرية، حيث تمت مناقشة وتحديد البرامج المدعومة، لكل جمعية والاتفاق على أعداد المستفيدين والتكلفة المادية لكل برنامج وفقاً لأهداف وبرامج كل جمعية.