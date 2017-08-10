إسلام سراج ومدرب الأهلي!

أحترم الرأي الفني وأقدره، لكن ليس بالضرورة في بعض الحالات أن أكون موقنا به لدرجة التصديق، فثمة آراء تحتاج إلى حوار ونقاش ومرات التدخل!



• لم يصل مدرب الأهلي سيرجي ريبيروف لمرحلة من المعرفة بقدرات لاعبي الأهلي لدرجة الموافقة على كل آرائه واعتمادها دون أن أحاوره، وفي بعض الآراء أفرض عليه أن يسمعني، ولا أعتبر هذا تدخلا أو كسرا لقاعدة التخصص بقدر ما اعتبرها جزءا من العمل، إذا سلمنا أن هناك لجنة فنية يفترض أن تجلس مع المدرب وتناقشه حيال أي عمل فني.!



• فمن وجهة نظري أن سيرجي ريبيروف لم يصل إلى درجة المعرفة بكل شيء في الفريق، بل يحتاج إلى وقت ليصل إلى درجة فهم عناصر الفريق، وفي هذه المرحلة تحديداً يحتاج إلى رأي اللجنة الفنية.



• قرأت أن المدرب أوصى بالاستغناء عن إسلام سراج دون أن أعرف لماذا ؟



• وهذا في اعتقادي خطأ فادح ينبغي أن يصحح بالجلوس مع المدرب، وبيان حقيقة أهمية إسلام الذي يجيد اللعب في الشق الهجومي ببراعة، وحسم الكثير من المباريات للأهلي.



• أما اتصل يا فلان وبلغه يا فلان أن المدرب لا يريده، فهذا عمل ارتجالي لا يليق بناد كبير بحجم الأهلي.!



• مطلوب الاجتماع مع المدرب بحضور إسلام سراج، ومن ثم مناقشة ماذا يريد منه المدرب، ولماذا طالب بالاستغناء عنه للوصول إلى حل وسط يعطى من خلالها إسلام فرصة أخرى بدلاً من التفريط في لاعب اعتبره من اللاعبين المهمين في الأهلي.!



• مثل إسلام سراج لا يفرط فيه لمجرد أن المدرب قال لا أحتاجه، فثمة أندية كثيرة وقفت في وجه مدربيها في سبيل التمسك بلاعبيها.!



• دياز رفض الشلهوب وياسر، وجدد معهما الهلال، ودياز نفسه فضل الشمراني على ياسر، ولكن رفض الهلال كما قالت بعض الروايات، واقتنع المدرب بياسر، مع أن فارق السن لصالح ناصر، وأقصد من هذا الاستشهاد أن الإدارة الفنية تملك من الخبرة في الأهلي ما تجعلها تقنع المدرب.!



• على صعيد ردة الفعل الجماهيرية، كانوا الأغلبية ضد القرار وأنا معهم، لسبب مهم يكمن في أن الأهلي تعب من التفريط في لاعبيه.!



• يا رئيس الأهلي بل يا صديقي العزيز أبو سعود أنت أكثر واحد تعرف إمكانات إسلام سراج، فمن الظلم أن يغادر النادي بهذه السهولة.!



• يا باسم ويا شلية بل يا أعضاء اللجنة الفنية أقنعوا المدرب أن قراره لا يخدم الأهلي.!



• ومشاركتي بهذا الرأي ليس انحيازا للاعب على حساب الأهلي بقدر ما هو انحياز للأهلي من خلال المطالبة باستمرار اللاعب.!



•• ومضة



أصعب معركة في حياتك عندما يدفعك الناس إلى أن تكون شخصا آخر !

نقلا عن "عكاظ"