الداخلية السعودية: سنلاحق كل من يتلفظ بعبارات نابية

أكد المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية_السعودية، قيام الجهات المختصة بالتحقيق حيال لقطة فيديو تحمل ألفاظاً مسيئة منسوبة لأحد رجال الأمن، مشدداً على محاسبة من تثبت مسؤوليته.

وكان الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير #المنطقة_الشرقية، وجه الجهات المعنية بالمنطقة بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق، وعبارات نابية خارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص.

وجاء في توجيه أمير الشرقية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، عبر أي وسيلة كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، و"لن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويسيء تحت أي ظرف". داعياً الجميع للالتزام بتعليمات الشرع، والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة.