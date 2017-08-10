السعودية تؤكد على الدور المحوري للائتلاف السوري المعارض

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودي، عادل سراج مرداد، على الدور المحوري للائتلاف الوطني لقوى الثـورة و#المعارضة_السورية، لما يمثله من شرعية سياسية تلقي على كاهله مهمة السعي لتقديم الخدمات عبر الحكومة المؤقتة داخل #سوريا.

وأشار مرداد خلال اجتماع ضم وفد الائتلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة السورية مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية السعودية في #الرياض إلى أهمية دور الائتلاف كأحد المكونات الرئيسة ضمن الهيئة العليا للمفاوضات في دعم الهيئة في مهامها الأساسية المتمثِّلة في إدارة العملية التفاوضية وفق بيان #جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهته، أكد رياض سيـف، رئيس #الائتلاف، على دور الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية في توطيد حالة الاستقرار في المناطق المحررة، وإعادة المؤسسات العامة لتقديم الخدمات.