هل كان جوزيه ساراماغو الذي كتب في إحدى رواياته عن شخصية مهووسة بالقوائم. ربما، لست أذكر، لكنني أتذكر جيدا أنني قلت وقتها ماهذا الهوس وماذا يعني، ثم نظرت حولي، فوجدت أن الهوس بالقوائم يطالني أنا أيضا، وربما يطالنا جميعاً.

هناك أولا القائمة التي نحتفظ بها جميعا والتي أغنتنا التكنولوجيا عن تدوينها بخط اليد وهي قائمة الاتصال في جوالاتنا. كم دفتر تلفون لازلتم تحتفظون به؟ كم دليل هاتف غيرناه، كم اسما شطبنا، وكم اسما أضفنا، وكم اسما كتبناه برموز. دفتر كبير خاص بالعائلة ودفتر صغير يحتفظ به كل شخص لنفسه يحمله معه في كل مكان.

لدي قائمة بأسماء الكتب التي قرأتها، مصنفة حسب لو كانت خيالية أو غير خيالية بمعنى روايات وقصص أو غير ذلك، وقسم خاص للشعر وهناك أيضا المترجمة أو الإنجليزية. اسم الكاتب واسم المترجم وتاريخ قراءتي للكتاب. أقرأ أحيانا كتبا اكتشف أني قرأتها في السابق فقط حين أعود لقائمتي. لا أعرف كيف أنسى كتابا بالكامل، هل هو خلل عندي أم أن الكاتب لم يكتب شيئا يعلق بالذاكرة، لا أعرف، ولست غاضبة من هذا الأمر، أعتقد أنه مفيد جدا للكتابة. كم سيكون مضرا لي أن تحضر كل الروايات التي قرأتها في مخيلتي وأنا أكتب روايتي، أو أن تسيطر علي أساليب الكتاب الذين أذهلوني وأنا أقرأهم. بالعودة للحديث عن القوائم التي نخترعها ونحتفظ بها، هذه القائمة الأهم لدي.

قائمة الصور، مصنفة عندي لصور العائلة، صور ولدي، صوري أنا بالتأكيد، صور الأصدقاء، ثم صور المعارف، وصور التقطتها للشوارع أو الطبيعة أو أشخاص لا أعرفهم فقط وجوههم تحمل الكثير من القصص والجمال. هناك أيضا الصور التي لم أصورها أنا لكنها أعجبتني، وهناك قائمة بصور لوحاتي. وداخل القائمة قوائم أخرى، صور العائلة مثلا مصنفة لصور كل شخص في عائلتي، هناك قائمة لصور العيد. وقائمة لصور السفر. قوائم داخل قوائم داخل قوائم. عزائي أن الكمبيوتر سهل علي القيام بهذه التصنيفات وحفظ القوائم كي لا أتهم نفسي بالهوس.

أحب الاطلاع على القوائم التي تتحدث عن الأفضل والأهم والأجمل. أمضيت وقتا غير قصير وأنا أبحث عن الروايات المصنفة كأهم مئة رواية في العالم على مر العصور. وقائمة أفضل مئة رواية عربية، وقائمة أفضل مئة فيلم وقائمة أفضل مئة رواية كتبت بالانجليزية.

لا أهتم كثيرا بمن وضع القوائم، أو لماذا وضعها، هناك جانب فيّ يحب القوائم ويصدقها، هناك قوائم توضع بناء على استفتاء وهناك قوائم تضعها جهة واحدة. لا يهمني، يهمني أن أطلع على القائمة واعتبرها تشيك ليست، وأقارن كم منها قرأت أو شاهدت.

يبدو ذلك هوسا، هذا الاهتمام بالترتيب وخلق القوائم، هذا السعي الحثيث وراء القوائم التي وضعها الناس. راجعوا أنتم أيضا القوائم في حياتكم. ذكرت جزءا بسيطا مما لدي. لدي أكثر.

نقلا عن "الرياض"