حقيقة إيقاف جامعة الحدود الشمالية عقد منى بعلبكي

نفى المتحدث الرسمي لجامعة #الحدود_الشمالية الدكتور مفضي الشراري، صحة الأنباء المتداولة عن إنهاء عقد الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي مع الجامعة. وأكد الشراري لـ"العربية.نت"، أن جامعة الحدود الشمالية لم تتخذ أي قرار تجاه منى بعلبكي، مشيرا إلى أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة.

بدورها، نفت بعلبكي لـ"العربية.نت" صحة إيقاف عقدها، مؤكدة أنها مجرد شائعات نشرتها مواقع لبنانية. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت تقارير تتهم فيها منى بعلبكي بالتورط في قضية بيع أدوية سرطان وغيرها من المخالفات.

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت تلك التقارير وسط مطالبات بالتحقيق في كيفية السماح لها بالعمل في #السعودية رغم مخالفاتها. كما وجه الأمير فيصل، مدير جامعة الحدود الشمالية، برفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع وآلية التعاقد معها.

وقال إن حكومة السعودية أولت التعليم في #المملكة عناية خاصة جعلها تتبوأ المكانة المرموقة بين الأمم، إذ طورت استراتيجيات التعليم وهيأت المرافق لينهل الطلاب والطالبات العلم من هذه الصروح الحضارية.

وشدد الأمير على أهمية تضافر الجهود بمنع أي اختراق للتعليم الجامعي الذي يشكل المخزون الحقيقي للأمم في حضارتها ورقيها، ويعكس مدى التطور الذي تعيشه في المجالات كافة.

يذكر أن #وزير_التعليم الدكتور أحمد العيسى، كان وجه مدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع أستاذة لبنانية، والرفع بنتيجة ذلك خلال أسبوع.