محمد بن سلمان يؤكد على تقوية العلاقات مع العراق

التقى نائب العاهل السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ، في جدة مساء الأربعاء، وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي.

وأكد ولي العهد السعودي حرص حكومة المملكة على استقرار #العراق، وعزمها تنمية العلاقات وتقويتها في كافة المجالات، بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية، وتسيير رحلات مباشرة، وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من #القطاع_الخاص_السعودي.

كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل #الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.