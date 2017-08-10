عندما بدأت خطة توطين قطاع الاتصالات تم رصد مخالفات بالآلاف في جميع المناطق كشفتها حملات التفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار.

ورغم ذلك كانت التوقعات إيجابية بسبب وجود تجارب سابقة لا بد أنها خضعت للتقييم وتم الاستفادة منها. السبب الآخر للتفاؤل هو وجود فرص عمل، ووجود من يبحث عن العمل. الجسر بين هذا وذاك هو الرغبة الصادقة، والجدية، والوعي بأهمية العمل، والتخلص من بعض العادات الاجتماعية التي تحرم الإنسان من عمل شريف بحجج واهية تحيل الإنسان إلى البطالة بإرادته.

التوقعات كانت إيجابية ومن المؤشرات على ذلك أن بعض المواطنين من الشباب يعملون وهم في مرحلة الدراسة الجامعية ساعات إضافية في المطاعم والمقاهي والأسواق وفي هذا تطور يدل على ارتقاء الوعي.

البداية كانت صعبة، وكان هناك مخالفات ولكن لم يحدث تراجع أو تأجيل، وكان شعار توطين هذا القطاعات وغيرها من القطاعات (نعم للعمل، لا للفشل) لأن الفشل سيعني استمرار محدودية فرص العمل أمام المواطن. والفشل إذا حصل سيعني استمرار قطاعات أخرى مستعصية على التوطين مثل سيارات الأجرة، وأسواق الذهب وأسواق الخضار، والمكاتب السياحية، وقطاع العقار، والصيدليات وغيرها.

أحد العوامل التي تساهم في نجاح هذه المشاريع هي التدريب. وهذا موضوع أخذ في الاعتبار من قبل وزارة العمل. هذا التدريب المهم في الإعداد لمثل هذه الوظائف تم تصميمه بحيث لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط وإنما يشمل المعرفة والمهارة والسلوك. وهذا النوع من التدريب الذي يسبق التوظيف من المهم أن يتسم بالجدية والمعايير الصارمة والتقييم قبل وبعد التدريب.

في كل المنتديات والندوات التي تناقش قضية السعودة كانت الملاحظات التي تقال عن المواطن هي عدم الانضباط، والبحث عن الوظيفة المكتبية، وضعف الإنتاجية. طبعا يصعب إنكار وجود تلك الملاحظات بحكم كونها صادرة من تجارب واقعية، ولكن من المستحيل استمرارها فالظروف تغيرت، والإدارة مسؤولة عن توفير بيئة عمل تساعد على النجاح ولذا يجب إحالة تلك الملاحظات إلى ملف الماضي. ومع وجود معايير مهنية للتوظيف والتقييم ومع إعطاء فرص كافية للمواطن كما أعطيت لغيره فإن التوطين سوف يتحقق في كثير من المجالات وفي هذا إيجابيات اقتصادية وأمنية واجتماعية.

المنتظر الآن الانتقال إلى مجالات أخرى لتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين مع الاستفادة من التجارب السابقة والتأكد من توفر عوامل النجاح حتى لا نضطر الى التراجع أو التأجيل. وإذا كانت تجربة توطين قطاع الاتصالات ناجحة فيجب مراجعة أسباب النجاح مثلما نراجع أسباب الفشل في قطاعات أخرى لها نفس الأهمية أو أكثر.

نقلا عن "الرياض"