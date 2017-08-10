هذا عدد الحجاج الذين استقبلتهم منافذ السعودية حتى اليوم

استقبلت منافذ #السعودية الجوية والبرية حتى يوم أمس 447.300 ألف حاج وحاجة، لأداء فريضة #حج هذا العام، وسط استعدادٍ متكامل من جميع الجهات المعنية باستقبال #ضيوف_الرحمن في مختلف هذه المنافذ، والعمل وفق الخطة المعدة سلفاً، لتسهيل إجراءات وصولهم، وتنفيذها بشكلٍ سريع ودقيق.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في إحصائياتها اليومية الخاصة بهذا الجانب، أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ حتى يوم أمس 445.390 حاجاً، استقبلت المنافذ البرية 1.912 حاجاً، مشيرةً في ذات الإحصائية إلى أن منافذ السعودية شهدت زيادة في عدد الحجاج القادمين بنسبة 13.4% عن ذات الفترة من العام الفائت.