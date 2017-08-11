الوسط الإعلامي السعودي ينعى المذيع خالد اليوسف

نعى الوسط الثقافي والإعلامي السعودي #المذيع_خالد_اليوسف الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وكتب وزير الإعلام الدكتور #عواد_العواد عبر حسابه في تويتر:" نعزي المجتمع الثقافي والإعلامي في #وفاة المذيع القدير #خالد_اليوسف رحمه الله رحمة واسعة وعزاؤنا لأسرته ومحبيه".

ويعد اليوسف أحد #الرواد_في_الإذاعة_والتلفزيون بالمملكة حيث عمل في الإعلام لفترة قاربت نصف قرن.

بدأ الراحل مشواره الإعلامي في غرة رمضان 1385/ 1965 وهو في سن مبكرة من حياته، ولكن شغفه بالإعلام دفعه للدراسة نهاراً والعمل في التلفزيون خلال فترة المساء حتى نال ثقة المسؤولين وعلى رأسهم عباس غزاوي مدير عام الإذاعة والتلفزيون.

ويعتبر اليوسف أول مذيع يظهر على شاشة تلفزيون الدمام بعد شهور قضاها خلف المذياع، وفي بداياته سبق له أن قرأ إحدى نشرات أخبار إذاعة "البي بي سي" من لندن بدعم من أستاذه منير شمة آنذاك.

المذيع الراحل خالد اليوسف من مواليد مكة المكرمة عام 1367/ 1947 وتلقى تعليمه في المعهد العلمي ثم درس في قسم اللغة العربية، ومن أشهر البرامج التي قدمها " مايطلبه المستمعون" وكان له أسلوبه الخاص في طريقة التقديم التي تميز بها عن غيره، وظهر مقدماً لنشرات الأخبار عبر تلفزيونات دول مجلس التعاون الخليجي.