بالصور.. مهرجان للعنب في بلقرن السعودية

تشتهر محافظة #بلقرن #السعودية بزراعة ا#لعنب الذي يقام له مهرجان سنوي خاص للعام السابع ضم حوالي 20 جناحا. وتمتاز بلقرن بمناخ مناسب لزراعة العنب، وطبيعة التربة الخصبة في المحافظة التي تتوفر فيها العناصر الغذائية اللازمة.

وأوضح مدير فرع الزراعة بالبشائر المهندس عصام العباسي لـ"العربية.نت" أن #مركز_البشائر التابع لمحافظة بلقرن يعد بيئة خصبة للزراعة، حيث تشتهر بعدة محاصيل مختلفة، من أهمها العنب والرمان والبخار والتين، لافتا إلى أن فرع #الزراعة بالبشائر يحتضن أكثر من 500 مزرعة منتجة، بمساحة إجمالية 260 ألف دونم تقريباً، تنتج ما يزيد على 900 طن من محصول العنب سنويا.

وقال: "للعنب خمسة أصناف وهي: #الفارسي الأسود وقيمة الكيلو 12 ريالا، و #اللبناني الأحمر وقيمة الكيلو تتراوح من 12 إلى 15 ريالا، و #الرازقي الأخضر وقيمة الكيلو 10 ريالات، و #الطائفي الأخضر وقيمة الكيلو 10 ريالات، و #الجبلي نوعان: أسود وأخضر وهو أفضل أنواع العنب وألذها وأغلاها، وتتراوح قيمة الكيلو ما بين 15 و20 ريالا للكيلو".

ويتم توزيع وبيع المحصول في محافظات #بلجرشي و #بيشة وبلقرن.