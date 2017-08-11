بحسب متخصصين في الإحصاء والاقتصاد فإن الفرد في السعودية يستهلك 100 متر مكعب من المياه في العام الواحد والنخلة 150 متراً مكعباً، وهو ما يعني معدلاً ضخماً في مقاييس الاستهلاك العالمي.. ووفقاً للإحصائيات القائمة الآن فإن في بلادنا نحو 30 مليون نخلة.. وبحساب آخر نخلة لكل مواطن وأخرى لكل مقيم حسب التعداد السكاني السعودي الذي تجاوز 30 مليون نسمة، وعليه فإننا وفق مشروع غذائي واحد خاص بالنخيل سنستهلك كمية كبيرة من المياه المتاحة لنا من رب العالمين في باطن الأرض، وكأننا نعيد مأساة القمح في الثمانينات، دون أي اعتبار للدرس القاسي الذي خرجنا به بعد ذلك الهدر التاريخي المزعج؟!.

نشير إلى ذلك ونحن نتمعن خريطة بلادنا بكثير من الحزن على هذا الاستنزاف من هذه الأرض الصحراوية التي لا يجري فيها أنهار وتقل كثيراً فيها الأمطار، ومحدودية الموارد المائية فيها هي الملاحظ الأكبر، واحتياطيها يتراجع كثيراً جراء العبث القائم فبعد القمح حلّت كارثة استهلاك البرسيم، والآن ندخل في احتفاليات الهدر للتمور، وفق احصائيات لأعداد مهولة جعلت من التمر السلعة الأرخص لكثرة المعروض منه على حساب الثروة المائية التي بدأت منطقة القصيم ومناطق أخرى تعاني من شحّها.

من ينقذ البلاد والعباد من العبث القائم إذا ما كان المعني هو أهم وأغلى منتج على سطح الكرة الأرضية، لذا لم نستغرب حين تبارى المفكرون والمنظرون حول التأكيد على أن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه ومن أجلها.. ومن جهتنا كسعوديين فقد أسأنا استثمار هذه النعمة خلال حقبتي السبعينات والثمانينات الميلادية، وبعد أن اُفرغت الآبار والعيون وحتى البحيرات من مياهها، أدركنا أننا كنا مخطئين، وها نحن نسير على خطى الهدر الضخم من خلال المشروعات القائمة خاصة الزراعية منها التي بدأها القمح ثم تصدرها البرسيم وتم كبح جماحه قليلاً، وعادت النخلة لتتبوأ الصدارة.

الأهم إعادة صياغة استهلاك الماء، والعمل على السيطرة على الزراعة العشوائية للنخيل، وفي ظل ذلك، لك أن تتخيل أن مزرعة في القصيم فيها نحو 300 ألف نخلة ومعظم انتاجها يرسل للخارج أو يوزع محلياً كصدقات وما شابهها، ولا نحتج على فعل الخير.. لكن جدير ألا يكون على حساب مستقبلنا المائي، وهنا الصدقة بالمال مباشرة في مصلحة البلاد أفضل من الصدقة بالماء مباشرة أو لزراعة أي منتج.

أيضاً لن نقف عند النخلة ونتخلى عن العبث الأخر المتمثل بكوننا الأكثر في العالم من حيث عدد المنتجين لأصناف من ماء الصحة وهو ما يطلق على الماء المعلب وفق هدر مبالغ فيه إذا ما علمنا أنه يباع بأسعار زهيدة وكثير منه يصدر للخارج.. وكأن تصريح حفر الآبار وبيع مائها للخارج من السهولة ليكون بإمكان كل مستثمر القيام به، دون حسابات الخسارة؟!.

المتابع للحال الإسرافية في المياه لدينا في الزراعة والاستهلاك، يؤمن أن ما يحدث يأتي كتأصيل لفكرنا الذي ينطلق من أننا نستهلك أكثر مما ننتج، لذا كان حرياً بالدولة ممثلة بكل الجهات ذات العلاقة أن تهب لحماية هذه الثروة، وليست الزراعة وحدها من يحتاج إلى الضبط فقط بل إن مسارب أخرى تبدأ من المنازل وتمر بالشوارع والشركات والوزارات والأسواق، تحتاج إلى مبدأ تقنين استهلاكه أو بالقدرة على تدويره "كما تفعل دول متقدمة الآن" في كل المناطق وليس في المنطقة الأكبر فقط؟!.. والبدء باستراتيجية جديدة تضمن الاستفادة الكاملة من كل ما هو خارج من المنزل والتجربة المائية البريطانية قائمه ومتاحة من حيث تقسيم الخدمات المائية في المنزل الواحد إلى عدة أقسام، كما هو التقسيم خاص بالخارج عبر مسارب متعددة، ولا نغفل أجهزة الترشيد وعدد الصنابير وما يذهب إلى الزراعة سواء داخل المنزل أو خارجه وتلك تضمن الاستفادة من الماء وتقليل الهدر.

نختم بالتأكيد على أن النخلة هي رمزنا وعزيزة علينا، لكن الماء أعز خاصة إذا ما أدركنا أن هناك هدراً وإسرافاً في زراعتها ناهيك عن أن للتمر بدائل، لكن ليس للماء بديل، وعليه نطالب بأن يكون هناك قرارات صارمة لأجل الثروة المائية، يسبقها توعية مستمرة تنطلق من كل الاتجاهات وصوب الجميع، حتى التعليمية في المدارس والجامعات ومراكز الترفيه والتنافس الرياضي، والمنابر الدينية وفي الأخيرة فيما يتعلق بخطب الجمعة فكان جديراً أن تتطرق لهذا الأمر بكثير من الشرح والتنوير لأهميته، فمثلما يلح الخطيب في الدعاء لأجل نزول المطر فمن الأفضل أن يدرك الحاضرون أهمية ما هم عليه من نعمة وبكيفية المحافظة عليها.

* نقلا عن "الرياض"