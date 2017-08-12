السعودية تستعد لاستقبال الحجاج من أسر شهداء فلسطين

أعلن الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، #عبدالله_المدلج، عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الضيوف الحجاج من ذوي شهداء فلسطين لأداء المناسك للعام الحالي 1438 هـ.

وقال إنه تنفيذاً لأمر ورغبة #خادم_الحرمين_الشريفين في استضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، بدأت الأمانة العامة للبرنامج في الترتيبات اللازمة لاستضافة الضيوف من خلال تأمين السكن، وأحدث وسائل النقل والمعيشة والتنظيم الذي يكفل راحة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى خطة زيارتهم للمدينة المنورة.

وأوضح أن البرنامج أتم عامه التاسع على التوالي، حيث يصل إجمالي المستضافين من ذوي #شهداء فلسطين أكثر من 15 ألف حاج، وهذه البادرة التي لمسنا أثرها في نفوس المستفيدين تترجم "إنسانية خادم الحرمين الشريفين" ومواقفه النبيلة المشهودة التي تنم عن شعوره الأبوي تجاه أسر الشهداء الفلسطينيين تقديرا لبطولاتهم ومناضلتهم، وتلمسا منه لجراحهم، وأملا في تخفيف مصابهم في فقدهم ذويهم، كما أن الاستضافة تأتي امتدادا لدعم القضية الفلسطينية.

وبيّن الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة أن الخطة العامة تتضمن محطات متعددة بدءا من الترتيب معهم قبل مغادرة بلادهم ثم التنسيق للسفر، ثم خطة الوصول والاستقبال، والتسكين والإعاشة، كذلك تمكينهم من أداء مناسك #الحج بيسر واطمئنان، كما تتضمن زيارة #المدينة_المنورة بعد أداء مناسك الحج، مؤكدا أن اللجان العاملة أصبحت لديها خبرات كبيرة ومتراكمة ما يؤهلها للتعامل مع البرنامج بكل حرفية.