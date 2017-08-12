صندوق النفقة.. خطوة لإنهاء "مرمطة" المطلقات

جاء إقرار مجلس الوزراء مؤخراً لصندوق النفقة، لينهي جدلاً اجتماعياً طويلاً، وينهي مآسي آلاف الحالات التي تعاني مجتمعياً، بسبب بعض الأزواج الخارجين عن كل عرف وتقليد أو حتى شهامة وإنسانية وأخلاقية.. يتركون طليقاتهم وأطفالهم دون إنفاق كنوع من "العقاب" غير المسؤول، أو الاستهتار الذي يحتاج لردع.

وبعيداً عن الأرقام والإحصائيات حول نسبة الطلاق في مجتمعنا، إلا أن مضمون القرار ـ من وجهة نظري ـ خطوة جبارة ومؤثرة، لا يدرك معناها أو قيمتها إلا النساء المطلقات اللواتي "يتمرمطن" شهرياً لملاحقة طليقها من أجل 500 ريال لا تكفي "بامبرز" لأطفالها.. فما بالنا بمحاولة العيش الكريم في حدِّه الأدنى.

المؤسف والمخجل معاً، أن لدينا نسبة عالية من الانفصال الأسري، يكون الطلاق مأساته الاجتماعية المؤثرة، ليس على الزوجة المسكينة فقط، ولكن تصل تداعياتها لتقهر الأطفال الصغار كذلك، ومع أن الأرقام فاضحة، فإن حالات الطلاق لدينا وصلت ثلاثة أضعاف حالات الزواج في عام 2014 مثلاً، بواقع قرابة 34 ألف حالة طلاق مقابل نحو 12 ألف زيجة، وفق إحصائيات وزارة العدل، وأن مدينة جدة هي الأكثر "طلاقاً" بين المدن السعودية.. وأن التقديرات تصل إلى حد تسجيل 5 حالات طلاق كل ساعة، وهو مؤشر خطير للغاية لا أبالغ إذا قلت: إنه يهدم البنية المجتمعية ويضرب كيان الاستقرار الأسري والنفسي في مقتل.

ودون خوض في الأسباب، إلا أن المراجعة الهادئة تتطلب تدخلاً فعالاً من الدولة وأجهزتها الرسمية للبحث عن حلول لهذه القضية الشائكة، والتي تطيح بمستقبل أجيال كاملة وتهددها بالتشتت والضياع، وما يعنيه ذلك من تهديد صريح لأمننا الوطني والاجتماعي.

من هنا يمكننا فهم أهمية القرار الأخير، ووضعه في سياق حماية الكيان الاجتماعي السعودي من الانهيار النفسي والمجتمعي، وربما يضمن إلى حد كبير، نوعاً من المسؤولية على عاتق الدولة، ومن ثم الأزواج، ليدركوا خطورة تبعات قرار شخصي متهور، خاصة إذا أدركنا أن أغلبية المطلقات السعوديات تتركز في الفئة العمرية ما بين 30 و34 سنة، أي في كامل سن النضج.

وما يضمن تفعيل القرار أكثر، ربط صندوق النفقة بوزير العدل، حيث ستكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، كما يكون مقرّه في الوزارة ذاتها، ويضم في عضويته ممثلين لوزارات العدل والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة لثلاثة أعضاء من ممثلي القطاع الخاص، ويعمل على صرف النفقة لمن صدر لها حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وكذلك صرفها لمن صدر لها أمر قضائي ولا تزال مطالبتها منظورة أمام القضاء.. والأهم من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.

الخطوة تستحق التقدير، ونأمل من خلالها أن تنهي مئات وربما آلاف الحالات التي تنتظر تدخلاً عاجلاً نأمل أن تنهي العديد من المآسي الاجتماعية والأسرية.

* نقلا عن "الرياض"