تعاون سعودي إماراتي يحبط تهريب 9 ملايين قرص مخدر

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن إحباط محاولتين لتهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين إلى السعودية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الأمني: "تم بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إحباط محاولتين لتهريب ما مجموعه تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة، حيث تمكنت الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة من ضبط ستة ملايين قرص، والقبض على المتورطين فيها وهما سوريان، كما تم في عملية مشتركة إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين قرص إمفيتامين مخدر ضبطت في السعودية".

وأضاف: "تم القبض على المتورطين فيها بالمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم 11 شخصاً، هم 10 سوريين وسعودي واحد".