شاهد.. كواكب وجوالات في ميادين جدة

هل شاهدت يوماً مجسماً يتصفح جوالاً، أو تقاطعاً تدور فيه الكواكب؟ هذا ما حدث فعلاً في مدينة #جدة، حيث قام فنان سعودي بإعادة تصميم عدد من الميادين بطريقة خاصة، تتشابه مع الأعمال ثلاثية الأبعاد، كوسيلة فنية لاسترجاع الذاكرة الجماعية للمكان والتاريخ وتفاصيله الأخرى، في محاولة رمزية للفت الأنظار لهذه الميادين الفنية، بعد أن تحولت إلى "جماد" يمر من خلالها العابرون للوصول إلى أماكنهم.

وأوضح الفنان إياد مغازل لـ"العربية.نت" أن هذا العمل الفني هو جزء من "تطبيق ميادين جدة" الذي يعمل عليه بهدف توعية الناس بالميادين الموجودة والفنانين الذين صمموها، مشيراً إلى أن تحريك هذه المجسمات والميادين الجامدة هو بمثابة عملية إحيائها وإنعاشها من جديد، عبر عرضها بهذه الطريقة وإثارة شغف الناس وفضولهم بالبحث عن تاريخها، أو على الأقل الاهتمام بها عند مروهم بجوارها.

وتتزين مدينة جدة منذ الثمانيات بمجسمات وأعمال فنية عديدة، يعود معظمها لفنانين عالميين، أبرزهم هنري مور. كما تم جلب بعض المجسمات من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واستخدم في تصميمها شتى المدارس الفنية، فضلاً عن بناء مجسمات عملاقة بعضها تم تسجيله في موسوعة غينيس التي نصبت في الميادين العامة، قبل أن تتم إزالة بعضها بسبب مشاريع الجسور والأنفاق.

وقال مغازل إن هناك ارتباطاً وجدانياً بينه وبين هذه الميادين والمجسمات، إذ يحتفظ معها بالكثير من الذكريات منذ أن كان طفلاً، حيث كان يلعب حولها وتربى على رؤيتها، ما حفزه للقيام بهذا العمل الذي يجمع بين الفن والتوثيق بهدف تثبيتها في خيال الناس، لافتاً إلى أنه اكتسب الكثير من الخبرات والمهارات خلال رحلة هذا العمل، حيث يقوم بإعادة بناء كل مجسم من الصفر مع إضافة لمساته ورؤيته الخاصة، مبيناً أنه سيقيم معرضاً خاصاً بها حال الانتهاء من كافة الميادين.

ويعد إياد مغازل، الحاصل على هندسة التصميم المعماري من جامعة الملك فهد، من أوائل السعوديين الذين أسسوا "مدونات فيديو"، حيث كانت له تجارب عام 2008، وهو وقت متقدم مقارنة ببدء انتشار الظاهرة بالسعودية. كما عمل على تأسيس عدد من برامج اليوتيوب الناجحة من حيث الكتابة والإخراج، مثل برنامج "على الطاير" و"ايش لي"، كما أنه مشارك نشط في المعارض الفنية داخل وخارج السعودية، وله عدد من الأعمال المنشورة.