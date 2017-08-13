مجلس علماء باكستان: هذه الضوابط الأخلاقية للحجاج

أصدر مجلس علماء #باكستان لائحة تحدد الضوابط الأخلاقية للحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
وقال المجلس في بيان: "على الحجاج الكرام من المملكة العربية #السعودية و #باكستان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة، فيرجى خلال #الحج عدم مناقشة المسائل الخلافية كما يرجى الابتعاد في المملكة عن أي اجتماع أو جلسة سياسية وعدم ترديد هتافات سياسية، كما يطلب من النساء والشيوخ والضعفاء الصلاة في العمارة نفسها أو في المساجد القريبة في أوقات الازدحام، حسب ما أوصى رئيس مجلس علماء باكستان ورئيس وفاق المساجد الباكستانية، الشيخ الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي، بصبحة المفتي عمر فاروق والمفتي حفيظ الرحمن ومولانا أسعد زكريا ومولانا حسين أحمد درخواستي ومولانا نعمان حاشر ومولانا عبد الحميد صابري ومولانا زبير زاهد ومولانا محمد أمجد معاوية ومولانا حبيب الرحمن عابد وغيرهم من العلماء والمفتين في دار الإفتاء في باكستان".
كما أوصى البيان بـ"عدم التدخل في أي خلافات سياسية أثناء الحج والالتزام الكامل بالقوانين السعودية والالتزام بتوجيهات مدير الحملة أو الدليل، وتم إبلاغ الحجاج والزائرين الكرام أن على الضعفاء والنساء والشيوخ في أوقات ذروة الازدحام الصلاة داخل العمارة أو في المساجد القريبة وينال المصلي ثواب الصلاة في حدود المسجد الحرام".
وطلب العلماء من الشبان المرافقين للحملات "الاهتمام بالضعفاء والمرضى والشيوخ والعناية بهم، كما تم توصية الحجاج بعدم اصطحاب أي دواء بدون وصفة الطبيب".
كما طالبوا الحجاج التعاون الكامل مع الإدارات الأمنية في المملكة وعدم الجلوس في ممرات المسجد الحرام. وتم إبلاغهم أنه أثناء التوجه إلى منى وعرفات يرجى الالتزام بتوجيهات قائد الحملة أو الدليل. كذلك يرجى الالتزام بتوجيهات الحكومة السعودية أثناء رمي الجمرات والعمل حسب توجيهات قائد الحملة أو الدليل.
من جهته، صرح رئيس مجلس علماء باكستان ورئيس وفاق المساجد الباكستانية، الشيخ الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي، لممثلي وسائل الإعلام المختلفة حول معايير الضوابط الأخلاقية للحجاج، قائلاً إن "أعداء الأمة الإسلامية يتجرؤون على الحرمين الشريفين اللذين يمثلان رمز الوحدة لهذه الأمة لذلك على المسلمين العازمين على الحج فهم الأوضاع العالمية والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لحماية أمن الحرمين الشريفين. وإذا كانت هناك أي مشكلة أو شكوى يرجى الرجوع للوحدة التي شكلتها وزارة الشؤون الدينية في باكستان مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية".
كما أفاد أشرفي بأن مجلس علماء باكستان قد شكل لجنة للاستماع للشكاوى التي يقدمها الحجاج والزوار، مضيفاً أنه سيتم عقد دروس تدريبية للحجاج والمعتمرين في جميع أنحاء باكستان تحت إشراف مجلس علماء باكستان.