مجلس علماء باكستان: هذه الضوابط الأخلاقية للحجاج

أصدر مجلس علماء #باكستان لائحة تحدد الضوابط الأخلاقية للحجاج ‏والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وقال المجلس في بيان: "على الحجاج الكرام من المملكة ‏العربية #السعودية و #باكستان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة، فيرجى ‏خلال #الحج عدم مناقشة المسائل الخلافية كما يرجى الابتعاد في المملكة ‏عن أي اجتماع أو جلسة سياسية وعدم ترديد هتافات سياسية، كما يطلب ‏من النساء والشيوخ والضعفاء الصلاة في العمارة نفسها أو في المساجد ‏القريبة في أوقات الازدحام، حسب ما أوصى رئيس مجلس علماء ‏باكستان ورئيس وفاق المساجد الباكستانية، الشيخ الحافظ محمد طاهر ‏محمود أشرفي، بصبحة المفتي عمر فاروق والمفتي حفيظ الرحمن ‏ومولانا أسعد زكريا ومولانا حسين أحمد درخواستي ومولانا نعمان ‏حاشر ومولانا عبد الحميد صابري ومولانا زبير زاهد ومولانا محمد أمجد ‏معاوية ومولانا حبيب الرحمن عابد وغيرهم من العلماء والمفتين في دار ‏الإفتاء في باكستان".

كما أوصى البيان بـ"عدم التدخل في أي خلافات ‏سياسية أثناء الحج والالتزام الكامل بالقوانين السعودية والالتزام ‏بتوجيهات مدير الحملة أو الدليل، وتم إبلاغ الحجاج والزائرين الكرام أن ‏على الضعفاء والنساء والشيوخ في أوقات ذروة الازدحام الصلاة داخل ‏العمارة أو في المساجد القريبة وينال المصلي ثواب الصلاة في حدود ‏المسجد الحرام".

وطلب العلماء من الشبان المرافقين للحملات ‏"الاهتمام بالضعفاء والمرضى والشيوخ والعناية بهم، كما تم توصية ‏الحجاج بعدم اصطحاب أي دواء بدون وصفة الطبيب".

كما طالبوا الحجاج التعاون الكامل مع الإدارات الأمنية في المملكة وعدم ‏الجلوس في ممرات المسجد الحرام. وتم إبلاغهم أنه أثناء التوجه إلى ‏منى وعرفات يرجى الالتزام بتوجيهات قائد الحملة أو الدليل. كذلك ‏ يرجى الالتزام بتوجيهات الحكومة السعودية أثناء رمي الجمرات والعمل ‏حسب توجيهات قائد الحملة أو الدليل.

من جهته، صرح رئيس مجلس علماء باكستان ‏ورئيس وفاق المساجد الباكستانية، الشيخ الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي، لممثلي وسائل الإعلام المختلفة حول معايير الضوابط ‏الأخلاقية للحجاج، قائلاً إن "أعداء الأمة الإسلامية يتجرؤون على ‏الحرمين الشريفين اللذين يمثلان رمز الوحدة لهذه الأمة لذلك على ‏المسلمين العازمين على الحج فهم الأوضاع العالمية والتعاون الكامل مع ‏الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لحماية أمن الحرمين ‏الشريفين. وإذا كانت هناك أي مشكلة أو شكوى يرجى الرجوع للوحدة ‏التي شكلتها وزارة الشؤون الدينية في باكستان مع وزارة الحج في ‏المملكة العربية السعودية".

كما أفاد أشرفي بأن مجلس علماء باكستان قد شكل ‏لجنة للاستماع للشكاوى التي يقدمها الحجاج والزوار، مضيفاً أنه ‏سيتم عقد دروس تدريبية للحجاج والمعتمرين في جميع أنحاء باكستان ‏تحت إشراف مجلس علماء باكستان.‏