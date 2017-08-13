ملابسات سقوط حاجة عراقية من شرفة فندق بالمدينة

كشفت شرطة المدينة المنورة ملابسات حادثة سقوط حاجة عراقية من شرفة الدور الـ13 في أحد الفنادق القريبة من المسجد النبوي، ما أدى إلى وفاتها يوم الخميس الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، أن الحاجة البالغة من العمر 60 عاماً سقطت أثناء نشرها الغسيل خلف الشباك الذي يفصله عن الغرفة الواقعة في الدور الـ 13، بارتفاع يتجاوز المتر عن مستوى أرضيتها، ما أدى إلى كسر قاعدة الروشن الذي نشر عليه الغسيل، وسقوط الحاجة التي تقف فوقها.

وأشار إلى أن الشرطة استمعت لأقوال الشهود والموجودين معها بالغرفة التي سقطت منها، حيث أكدوا نفس الرواية، موضحاً أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة ملف الحادث لفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة.

وكان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، محمد البيجاوي، أوضح أن التحقيقات التي أجريت بشأن حادثة سقوط سيدة عراقية من شرفة الفندق الذي تقيم فيه، أظهرت أن "الحادث كان عرضياً، وأنه لا صحة لما أثير من شائعات حول انتحارها، أو أن هناك شبهةً جنائية في سقوطها".

من جانبه، قام رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي الدكتور خالد العطية بزيارة لمكتب وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، واستمع إلى ما أظهرته التحقيقات التي أجريت بشأن وفاة الحاجة العراقية.