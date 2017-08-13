نائب الملك يوجه بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي

وجّه نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي التي تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، وحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.

وكان عدد من رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي تعاطفوا مع حالة الطفلة المريضة حلا العنزي ومعاناتها مع المرض وفقدان حنان الأم في غربتها خارج المملكة للعلاج.

وفي التفاصيل، أطلق رواد مواقع التواصل على تويتر هاشتاغات نشطة، ناشدوا خلالها تحقيق حلم الطفلة وإرفاقها بوالدتها لتؤنسها في غربتها وتخفف عنها آلام المرض المزمن.

وحلا تعاني من مرض مزمن منذ الولادة، وتعاني كذلك من نزيف في المستقيم وتضخم بالأوعية الدموية. وقد توفر لها علاج في أميركا، ولا يوجد من يرعاها هناك إلا والدها.

وقد صدر لوالدتها أمر إرفاق مع الزوج، لكن لم ينفذ رغم تسديد الرسوم. وكانت الطفلة حلا تعاني من فقدان والدتها في الغربة وتبكي باستمرار.