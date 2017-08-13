5 أمراض تصيب عين الحاج.. وهذه طرق الوقاية منها

حذرت الجمعية الوطنية #السعودية لطب العيون الراغبين في حج بيت الله الحرام هذا العام من 5 أمراض تصيب العين ويمكن أن يتعرض لها الحاج، مطالبةً باتباع بعض الإجراءات للحفاظ على سلامة العين وتجنب الإصابة بتلك الأمراض أثناء أداء الفريضة.

وأوضحت الجمعية أن من تلك الأمراض مرض "التهاب ملتحمة العين التحسسي"، وهو مرض يكثر أثناء #الحج، نتيجة كثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس، ويسبب دموعاً غزيرة واحمراراً في العينين مع الشعور بحكَّة شديدة.

وكشفت رئيسة لجنة التوعية الصحية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتورة عهود عويضة أن من طرق الوقاية من مرض التهاب ملتحمة العين التحسسي، غسل الوجهين والعينين بماء بارد مع الابتعاد عن أشعة الشمس بوضع نظارة شمسية، ومراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر.

وأضافت الدكتورة عهود أن من بين الأمراض التي يمكن أن تصيب عيون #الحجاج مرض "التهاب الملتحمة الجرثومي"، ويحدث نتيجة التعرض للغبار الشديد أو استخدام أدوات الآخرين، ويسبب احمراراً في العين، مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم، وفي حالته يجب مراجعة طبيب العيون لوصف القطرات والمضادات الحيوية المناسبة.

وأشارت إلى أن من بين الأمراض أيضاً مرض "الجلوكوما"، وشددت على ضرورة تناول المصابين به لأدويتهم في موعدها وبجرعاتها التي حددها الطبيب، أما المصابون الذين أجروا عملية جراحية حديثة، فنصحتهم بوضع غطاء بلاستيكي واقٍ على العين طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار، منعاً لحدوث التهاب أو مضاعفات.

أما أكثر #الأمراض التي تصيب الحجاج فهو "جفاف العين"، ويحدث بسبب نقص الدموع أو التعرض لأشعة الشمس، ويسبب احمراراً والشعور بالحرارة في العين، وتنصح الدكتورة عهود المصابين به بالابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة، واستخدام النظارات الشمسية ووضع مرطبات للعين.