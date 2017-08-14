تفويج 8 آلاف حاج عراقي من جديدة عرعر خلال أسبوع

عبرت الأحد الدفعة السابعة من الحجاج العراقيين منفذ جديدة عرعر البري شمال #السعودية. وسجل المنفذ حتى أمس الأحد تفويج حجاج عراقيين قدر عددهم خلال أسبوع بـ 8004 حجاج، يستقلون 351 حافلة.



وبدأ تفويج الحجاج العراقيين عبر منفذ جديدة عرعر على مدى 12 يوماً بدفعات متتابعة تستمر حتى الجمعة المقبل، ليكتمل عدد الحجاج العراقيين القادمين إلى الحج براً عبر هذا المنفذ إلى 14500 حاج.



وأشارت مصادر "العربية.نت" إلى أن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري، وسفير الجمهورية العراقية لدى السعودية، رشدي العاني، سيقفون برفقة أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، على أوضاع تفويج الحجاج عبر منفذ جديدة عرعر الاثنين.

