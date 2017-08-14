صراع النخب في أي مجتمع ناتج عن اختلال بين ما تعتقده وتؤمن به من قيم وبين ما تدركه في الواقع ومستحدثاته، وكل اتجاه يعبّر عنه أفكار ومصالح تنتهي إلى إيديولوجيا كامنة تأخذ موقفاً حتمياً من كل ما يجري، وتناضل من أجله في مهمة مفصلية بين الاعتقاد والإدراك، ولكنها -أي الإيديولوجيا- تبقى في دائرة تحيط بها دوائر سياسية أكبر للفرز، والسيطرة، والحكم.

مشكلة الواقع أنه لا ينظم نفسه من دون مفاهيم قيمية مسبقة، ولا يمكن أن يكون هناك أجوبة على أسئلتنا المتكررة لتحليل الواقع من دون أن تعبّر عن مقاصدنا وقيمنا، وهذا المنطق العلمي في العلاقة السببية بين القيم والواقع؛ يُستثنى منه ما يراه النظام السياسي تلبية لمصالح المجموع، حيث لا يمكن أن يكون على الحياد إلاّ لمصالحه.

دائماً البحث عن الحقيقة في أي صراع نخبوي ليس متروكاً للتقدير الذاتي، أو النفوذ الرمزي بين الحضور المجتمعي، بل متصلاً بمعايير ومقاييس موضوعية تضمن صحة التقدير واتساقه، فضلاً عن قبول الآخرين به، وعلى هذا الأساس يكون التقدير والقبول بالحقيقة مرتهنين بالإيديولوجيا، والسياسية منها تحديداً، وهنا يكمن الصراع بين أحكام واقعية تفترض ما هو كائن، وأحكام قيمية تفترض ما يكون.

المنعطف الأهم في هذا الصراع أنه يحمل مخزوناً من المعرفة بالواقع، ولكنه يتجاهل القيم التي على أساسها يكون الاحتكام، أو العكس يكون التمسك بالقيم على حساب معرفة الواقع ومتغيراته، وفي كلا الحالتين تبقى الإيديولوجيا مسيطرة على الموقف، وبديلاً عن الحكم، ويستمر الصراع في حالة تكوين جديدة، وأجندات متعددة، وتجسيماً للواقع والقيم معاً على أساس من الاختلاف وليس التطابق.

هذا الاختلاف -وليس الخلاف- مصدره الأساس هاجس التقدير بين الهوية المجتمعية من معتقدات وقيم وثوابت، وبين المصالح وما ينتج عنها من مفاهيم واتجاهات فكرية وتراكمات معرفية حول الواقع الجديد، ومع هذا الهاجس يكون الجدل بين النخب، وتوزيع الأحكام بناءً على ما يثق فيه كل طرف بإيديولوجيته التي ينطلق منها.

ليس ضرورياً أن تتفق النخب في صراعها، ولكن عليها أن تتوافق على قيمها قبل أن تشرع في فهم الواقع الجديد ومصالحه، حيث لا مجال للمساس بوحدة الوطن، وثوابته، وقيادته، وأمنه، واستقراره، مهما كان الاختلاف في وجهات النظر قائماً؛ لأن المعادلة هنا ليست بين ما هو كائن أو يكون، وإنما في المصير المشترك الذي يجمع ولا يفرّق، والصف الواحد الذي يحمّلنا مسؤولية ما نقول أو نعتقد، والتاريخ يمنحنا دروساً في العبر والتأمل مهما كان الواقع مزدهراً بمشروعاته، ومتغيراته.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"